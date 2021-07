Rostock

Daniel Bojahr kann es kaum erwarten. „Den Blick auf die Baustelle gibt es täglich“, sagt der General Manager des Radisson-Blu-Hotels in der Langen Straße in Rostock. „Wenn ich nicht persönlich da bin, dann schaue ich mir das über die Webcam, die Baukamera, an.“

1,5 Kilometer entfernt vom Hotel, auf der Silohalbinsel im Rostocker Stadthafen, entsteht derzeit ein weiteres Haus der Radisson-Gruppe. Fünf Stockwerke hoch soll das Gebäude reichen und Platz für 181 Zimmer und einen zusätzlichen Büro-Trakt bieten. Bauherr ist die Friedemann-Kunz-Familienstiftung des namensgebenden Scanhaus-Marlow-Gründers, der auch das Radisson Blu in der Langen Straße gehört. Rund 60 Millionen wird das Projekt kosten. Mit insgesamt 900 Betten werden die beiden Häuser zu den Branchenführern in der Hansestadt aufsteigen.

Ein Hoteldirektor für beide Häuser

2023 soll das Hotel am Hafen eröffnet werden und dann ebenfalls von Daniel Bojahr als General Manager geleitet werden. „Alle Abteilungsleiter werden für beide Häuser verantwortlich sein. Eine andere Führung drüben würde keinen Sinn ergeben“, so der Hotelier. Viel mehr Arbeit werde nicht entstehen – wohl aber Synergien. „Manchmal sehe ich das Haus am Strande nicht als neues Hotel – sondern als weiteren Gebäudeteil.“

Dafür entstehen rund 80 neue Arbeitsplätze. „Wir bilden heute schon mehr Auszubildende aus“, verrät der Vater zweier Söhne. Zudem würden derzeit bereits Kollegen im Team darauf vorbereitet werden, verantwortungsvolle Aufgaben am neuen Standort zu übernehmen. „Das ist ein großer Vorteil für uns als Hotel.“

Den Bau live mitverfolgen Auf der Silohalbinsel im Rostocker Stadthafen trifft Historie auf Gegenwart. Ein sehenswerter Kontrast. Denn neben den alten Speichergebäuden stehen moderne Bürokomplexe weltbekannter Unternehmen wie Aida Cruises oder Centogene. In dieses Ensemble fügt sich bald ein Hotel- und Büroneubau ein. Die Eröffnung soll im Herbst 2023 stattfinden, zusätzlich wird „Nachbar“ Centogene einen Teil des Gebäudekomplexes als Büroräume nutzen. Innenhof und Dachterrasse sind ­u. a. für Bars und Restaurants vorgesehen. Bauherrin ist die Friedemann Kunz Familienstiftung aus Marlow. Die Rostocker können das Entstehen des Gebäudes live verfolgen, die den Bau begleitende Internetseite www.silohalbinsel.de ist freigeschaltet. Neben einem Kurzpor­trät der Friedemann Kunz Familienstiftung, einem Bautagebuch und Informationen für die Anwohner sind es vor allem die Fotos der Webcam, die Besucher der Seite über den Fortschritt der Bauarbeiten auf dem Laufenden halten sollen. Bevor hoch oben mit Blick über die Warnow auf Gehlsdorf oder die Östliche Altstadt der Sundowner genossen werden kann, vergehen noch über zwei Jahre. „Wir haben am 1. April 2021 mit den Arbeiten begonnen. Bis Ende Juni war ein Team der Firma Züblin Spezialtiefbau damit beschäftigt, das Areal unterirdisch einzuhausen“, erklärt Arno Pöker von der Friedemann Kunz Familienstiftung. Als nächster Schritt beginnen Ende Juli die Gründungsarbeiten. Dazu werden 378 Bohrpfähle erschütterungsfrei in die Erde gebracht. Sie haben einen Durchmesser von 50 Zentimetern, sind bis zu 18 Meter lang und werden später die Bodenplatte tragen. „Diese Bauphase soll bis Ende März 2022 abgeschlossen sein“, erklärt Arno Pöker. „Dann können wir pünktlich zum Frühlingsbeginn mit dem Hochbau anfangen.“ Wenn das neue Radisson-Hotel ab 2022 sichtlich in die Höhe wächst, können auch Außenstehende erkennen, dass es beim 60-Millionen-Euro-Projekt spürbar vorwärts geht. Bis dahin bietet die neue Internetseite www.silohalbinsel.de alle nötigen Informationen.

Seit 1995 in der Branche

Bojahr kennt sich aus, seit 1995 arbeitet er in der Branche. Alles begann mit diversen Ausbildungen in der Gastronomie. „Ich habe gemerkt, dass Gastronomie mehr bedeutet, als Speisen und Getränke von A nach B zu bringen“, sagt der 42-Jährige. „Wenn man das organisiert, findet man auch die Zeit, mit Gästen zu interagieren. Sie schätzen einen kompetenten Berater an ihrer Seite.“

Die Bauarbeiten auf der Silohalbinsel kommen voran. Quelle: Frank Söllner

Mit 21 Jahren leitete der gebürtige Warener als „Food an Beverage“-Manager ein Team von 20 Mitarbeitern. 2003 übernahm der Hotelier unter anderem die gastronomische Leitung des Radisson-Blu-Resort Schloss Fleesensee. 2006 wechselte er nach Neubrandenburg. 2008 ging es – nach diversen beruflichen Tätigkeiten unter anderem in Irland – wieder nach Fleesensee. „Ich hatte die Ehre, Nachfolger von meinem Förderer als Hoteldirektor zu werden.“

Biergarten auf dem Dach, skandinavische Zimmer

2015 habe sich die Gelegenheit ergeben, das Hotel in der Rostocker Innenstadt zu übernehmen. Seit 2017 obliegt dort die operative Verantwortung bei Friedemann Kunz. Seitdem sei jedes Jahr ein großes Projekt umgesetzt worden – zuletzt 2021 die Sanierung aller Zimmer und Korridore sowie die Errichtung einer Rooftop-Bar, die in dieser Woche eröffnet wird. „Dann sind wir erst einmal fertig hier – jetzt kann es drüben weitergehen“, sagt der General Manager, der auch im Gestaltungsprozess auf der Silohalbinsel fest eingebunden ist.

Eines seiner Highlights am neuen Standort: Der Biergarten der Marlower Brauerei auf dem Dach, der auch über einen Außenfahrstuhl zu erreichen ist, damit er auch bewusst von externen Gästen besucht wird. Restaurant, Bar und Empfangsbereich werden als großzügiger Raum, die Zimmer in skandinavischem Stil gestaltet. Der Rostocker hofft, dass durch den Neubau – insbesondere durch die Innenhofgestaltung und das gastronomische Angebot – auch der Standort Silohalbinsel aufgewertet wird. „Wir wollen diese Hafen-Flanier-Meile verlängern. Menschen sollen dort verweilen, anstatt einfach nur durchzueilen.“

Hotel Radisson Blu Quelle: Ove Arscholl

„Ich sehe mich als Gastgeber“

Auch wenn mit dem neuen Projekt weitere Aufgaben hinzukommen, mehr Mitarbeiter zum Team gehören werden – für Daniel Bojahr steht fest: Ein anderer Job, eine andere Position kommen nicht infrage. „Ich sehe mich als Gastgeber. Ich brauche die Gäste und Mitarbeiter und daran wird sich auch in den nächsten Jahren so schnell nichts ändern“, schwärmt er. „Auch mit dem neuen Hotel werde ich mich nicht in meinem Büro verkriechen.“

Vielmehr wird man den Manager zukünftig mehr auf dem Fahrrad sehen. „Das brauche ich wohl, um zwischen den Standorten zu pendeln“, sagt er und lacht.

Von Katharina Ahlers