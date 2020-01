Radwege ohne Sinn: Wie Rostocks Politik Baugrundstücke 4000 Euro teurer macht

Rostock

Wer sich den Traum vom eigenen Haus erfüllen will, der muss raus aus Rostock – nach Bentwisch oder Bad Doberan, Papendorf oder Sanitz. Bauland für Einfamilienhäuser gibt es in der Hansestadt quasi seit Jahren nicht mehr.

Die Folge: Die gut situierte Mittelschicht verlässt die Hansestadt. Die Wiro will das ändern und mit dem neuen Wohngebiet am Kiefernweg auch in Rostock Platz für Häuslebauer schaffen. Doch eine Forderung aus der Bürgerschaft könnte das Projekt erneut um Monate zurückwerfen und die Grundstücke noch teurer machen – um bis zu 4000 Euro pro Familie.

Platz für 260 Häuser

Bis zu 260 Familien sollen in das neue Wohngebiet zwischen Biestow-Ausbau und der Satower Straße ziehen. Zudem plant die Wiro zwei Spielplätze, einen Bolzplatz und eine Fläche für eine neue Kita. Streit um das Areal gab es in der Vergangenheit reichlich: Um das Wohngebiet erschließen zu können, müssen Kleingärten weichen. 18 Parzellen in der Anlage „ Satower Straße“ werden dem Straßenbau geopfert.

Als ob das nicht schon ausreichend Probleme für die Planer der Wiro gewesen wären, warf eine Panne im Rathaus das Vorhaben erneut zurück: Der Bebauungsplan für das neue Wohngebiet war schon so gut wie beschlossen, da fiel der Verwaltung auf, dass sie zuvor ja den Flächennutzungsplan ändern müsse. Auch das kostete Monate Zeitverzug. Und nun gibt es auch noch Ärger um Radwege.

Ausschüsse wollen Radwege

Die Wiro hat das Wohngebiet ohne Radwege geplant. Stattdessen sollen alle neuen Straßen „Tempo-30-Zonen“ werden. Das reicht aber der Bürgerschaft nicht: Sie besteht auf Radwegen. Nach dem Bau- lehnte auch der Stadtentwicklungsausschuss die Pläne ohne Extra-Wege für Radler ab: „Die Bürgerschaft hat sich für den Klimanotstand und für die Beachtung der Ziele des Radentscheides entschieden. Und wenn sich die Prioritäten ändern, können wir nicht einfach weitermachen wie bisher“, erklärte etwa Julia Pittasch ( FDP).

Am Mittwoch soll die Bürgerschaft nun über einen Antrag von Bauausschuss-Chef Frank Giesen ( CDU) entscheiden – und die Wiro als Erschließungsträger des Baugebietes dazu verpflichten, Radwege im Wohngebiet zu bauen.

Verzögerung und Mehrkosten

Was nach einer guten Idee klingen mag, sorgt aber für massiven Streit: Denn die Wiro hält rein gar nichts von der Forderung der Politik. „Ein separat geführter Radweg ist in einer Tempo-30-Zone weder erforderlich noch laut Straßenverkehrsordnung zulässig“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Die Wiro rechnet rund um den Kiefernweg mit gerade mal 1000 Fahrzeugbewegungen pro Tag. Eher weniger. „Außerdem würden für die Radwege 3500 Quadratmeter versiegelt werden müssen“, so Klehn. Das entspricht ungefähr fünf Baugrundstücken, die nicht mehr für Familien zur Verfügung stehen würden.

Nach OZ-Informationen spricht aber noch ein weiteres Argument gegen die Radwege – die Kosten. Der Bau der Radwege und die vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen würden – so heißt es aus Rathaus-Kreisen – bis zu eine Million Euro kosten. Und dieses Geld müsste die Wiro beim Verkauf der Flächen wieder auf die Käufer umlegen. Heißt: Jedes Grundstück wird für Familien zwischen 2500 und 4000 Euro teurer. „Und das wegen eines Radweges, den dort niemand braucht“, schimpft ein Fachmann aus dem Amt.

Rathaus gegen Radwege

Auch offiziell lehnt das Rathaus die Radwege-Forderung der Ausschüsse ab: „Die Verwaltung hält die vom Bau- und mehrheitlich vom Stadtentwicklungsausschuss geforderten zusätzlichen Radwege nicht für sinnvoll“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze. „Aufgrund der begrenzten Anzahl von Wohneinheiten des Wohngebietes bewegt sich das Kfz-Verkehrsaufkommen in einem überschaubaren Umfang.“

Kunze bestätigt, dass die Radwege vor allem die Geldbörsen der Familien belasten: „Es ist sicher von einer Mehrbelastung der Grundstückkäufer durch Umlage der Mehrkosten auf die Grundstückspreise auszugehen.“ Und: „Wenn wir und die Wiro umplanen müssen, wird das mindestens ein halbes Jahr dauern.“ Dann wird am Kiefernweg auch in diesem Jahr keine Familie ein neues Zuhause finden. Stattdessen aber vielleicht in Bad Doberan, in Bentwisch, in Sanitz.

Von Andreas Meyer und Claudia Labude-Gericke