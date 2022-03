Rethwisch

Scharf geht der Wind an diesem Märzvormittag über die Felder bei Rethwisch. Hier hat Landwirt Rainer Uplegger (52) das Sagen, er ist rund um Rethwisch der Herr über 1600 Hektar Acker und 500 Hektar Grünland. Er baut Weizen, Raps, Gerste, Mais und Gras an.

Dünger ausbringen und Gülle auf die Felder bringen

„Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt“ – so heißt es in dem alten Volkslied. So ganz stimmt dieser Text nicht mehr. Schwere Technik ist längst im Einsatz, Rainer Uplegger hat unter anderem sieben Traktoren, zwei Mähdrescher und eine Drillmaschine im Bestand. „Jetzt wird vor allem Dünger ausgebracht und Gülle gefahren“, erklärt Uplegger das, was bei ihm im März zu tun ist. Dazu kommt schweres Gerät über Acker, am Traktor hängt der Düngerstreuer oder der Güllewagen. Das Steinesammeln läuft ganz klassisch: Die Feldsteine werden von Hand in die Schaufel eines fahrenden Radladers gebracht. So macht es auch Fiete Schwarz (16) aus Bad Doberan, der derzeit eine Ausbildung zum Landwirt absolviert. „Ich genieße es draußen zu sein, sehe die Veränderungen der Natur. Für mich ist der Landwirt ein schöner Beruf“, sagt Schwarz.

Drei Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in MV sind in Privathand

In Mecklenburg-Vorpommern werden rund 1,36 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaftet, so lautet die Zahl aus dem Landwirtschaftsministerium. Ungefähr drei Viertel der landwirtschaftlichen Nutzflächen sind danach im Eigentum von Privat­personen, einige liegen auch in den Händen von Kommunen, Kirchen und anderen Eigentümern.

Familientradion in der Gegend seit 1650

Seit den 1990er Jahren ist die Familie Uplegger wieder in Rethwisch ansässig. Die landwirtschaftliche Tradition der Upleggers war durch die DDR-Zeit unterbrochen worden, die Familie lebte und arbeitete in Schleswig-Holstein. Dabei ist der Name Uplegger mit dieser Gegend eng und lange verbunden. „Unsere Familiengeschichte können wir hier bis ins Jahr 1650 zurückverfolgen“, sagt Rainer Uplegger. Vermutlich noch weiter zurück, „aber die Kirchenbücher davor sind durch den Dreißigjährigen Krieg verloren gegangen.“ Er selbst kam 1990 als 20-Jähriger hierher, belebte die alte Tradition und baute sich eine Existenz auf. Heute lebt er mit seiner Frau und zwei Kindern in Rethwisch und ist mit Leib und Seele Landwirt.

Landwirtschaft braucht Spezialkenntnisse

Rainer Uplegger hat in seinem Landwirtschaftsbetrieb 25 Angestellte. „Ich suche übrigens noch zwei Leute“, sagt er, einen für die Fütterung und einen für den Pflanzenschutz. Die Arbeit in der Landwirtschaft verlangt heute Spezialkenntnisse, zum Beispiel, wenn es darum geht, Dünger auszubringen. Das werde oft unterschätzt. Aber: Landwirt ist und bleibt auch ein Neigungsberuf.

Mehr Verständnis von den Menschen erwartet

Und etwas anderes bewegt Rainer Uplegger: „Wir Landwirte erwarten ein bisschen mehr Verständnis von den Menschen“, sagt er, „wir produzieren schließlich Nahrungsmittel.“ Da könne es schon mal vorkommen, dass es in der Gegend nach Gülle riecht oder Straßen verschmutzt sind. Uplegger setzt als Landwirt auf Transparenz. „Ich hatte mal zu einer Infoveranstaltung eingeladen, wissen Sie, wie viele da gekommen sind? Zwei Leute.“

Ukraine-Krieg belastet auch die Landwirtschaft

Aber das wird sich jetzt ändern, meint er. Die Sensibilität für die Nahrungsmittelversorgung wird steigen. Rainer Uplegger blickt sorgenvoll auf den Krieg in der Ukraine. „Wenn die Getreidelieferungen von dort ausfallen, wird es weltweit Versorgungsprobleme geben“, sagt er. „Wir müssen einfach mehr Nahrungsmittel anbauen“, folgert Uplegger. In diesem Zuge sollten auch die subventionierten Flächenstilllegungen wieder überdacht werden. Mit dem Krieg in der Ukraine muss diese Diskussion wieder auf den Tisch. Neben dem Ausfall von Getreidelieferungen kommen auch andere Lieferschwierigkeiten hinzu, etwa bei Ersatzteilen für landwirtschaftliche Maschinen, auch bei Reifen. Auch die Düngerverfügbarkeit könnte zu einem Problem werden, meint Rainer Uplegger. Eine Sache sei schon jetzt zu spüren: „Die Dieselpreise explodieren gerade“, sorgt sich der Landwirt. Das werde am Ende wohl Auswirkungen auf die Nahrungsmittelpreise haben.

Der Ukraine-Krieg verschärft auch für Landwirte einige Probleme. Aber Rainer Uplegger ist einer, der sie anpackt.

Von Thorsten Czarkowski