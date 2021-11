Ralph Kirsten erhält Rostocker Kulturpreis: Diese Projekte hat er mitgestaltet

Rostock

Ungewöhnliche Umstände: Die Festveranstaltung zur Verleihung des Rostocker Kulturpreises war – pandemiebedingt – nicht wie üblich im Rathaus, sie wurde in kleinem Kreis und unter 2G-plus-Bedingungen im Barocksaal abgehalten.

Der Rostocker Kulturpreis 2021 geht an Ralph Kirsten. Damit wurde ein Rostocker Kulturaktivist geehrt, der auch über die Grenzen der Hansestadt bekannt geworden ist. Hauptverdienst des Geehrten in den letzten 30 Jahren sind „seine Bemühungen und sein stetiges Engagement für die freie Kulturszene“.

Stellvertretender Kulturamtsleiter hielt die Laudatio

Die Veranstaltung fand am Freitag statt, die Laudatio hielt der stellvertretende Kulturamtsleiter Thomas Werner. Er würdigte Ralph Kirsten unter anderem als „Geburtshelfer der ersten Generation von freien Kultur- und Jugendeinrichtungen“. Thomas Werner skizzierte auch den Lebenslauf des neuen Kulturpreisträgers.

Ralph Kisten kam 1976 aus Dresden nach Rostock

Ralph Kirsten ist in Dresden aufgewachsen und kam 1976 zum Studium nach Rostock, um Schiffstechnik zu studieren. „Allerdings flog er wegen politischer Renitenz schon im zweiten Semester von der Universität“, so Werner. Nach den Stationen Leipzig und Berlin kam Ralph Kirsten zurück nach Rostock und wurde an der Warnow-Werft Diplomingenieur. Danach studierte Kirsten an der Humboldt-Universität Berlin Philosophie, die Promotion kam aber nicht zustande.

1990 kamen neue Möglichkeiten

Die Wende änderte vieles, auch für Ralph Kirsten, der wieder in Rostock war. Als Mitglied der Vereinigten Linken bekam Kirsten im Frühjahr 1990 für einige Wochen einen Funktionärsposten in Rostock – als Stadtrat ohne Geschäftsbereich. Das war der Beginn.

Lange Liste der mitgestalteten Kulturprojekte

Die Liste der Projekte, die Ralph Kirsten in den letzten 30 Jahren mitgestaltete, ist lang. Dazu gehören unter anderem das Institut für Neue Medien, die Kunstschule Rostock, der Rocine e. V. (Betreiber des Lichtspieltheaters Wundervoll), der Mau-Club, die AG Freie Kulturträger Rostock, die LAG Rock und Pop (PopKW) und das Literaturhaus Rostock. Ralph Kirsten ist das, was man einen Kulturmanager nennt.

Mittler zwischen Kultur, Politik und Verwaltung

„Ralph Kirsten war immer ein Mittler zwischen Kulturakteuren, Politik und Verwaltung“, so Thomas Werner. Dass das überwiegend ehrenamtlich passierte, erwähnte Werner auch. „Überwiegend in Selbstausbeutung“, das war seine Formulierung für den gelebten Idealismus.

So wurden die Kriterien für den Kulturpreis erfüllt, „außerordentliche Leistungen, die das Geistes- und Kulturleben wesentlich bereichern.“ Dazu gehört auch Ralph Kirstens Wirken im Landeskulturrat und die Mitwirkung an den kulturpolitischen Leitlinien on M-V.

Ein langer Weg zum Kulturmanager

Als Ralph Kirsten vor das Publikum trat, ließ er sein Redemanuskript stecken. Er blickte zurück in das Jahr 1976, als er nach Rostock kam und überrascht von der hiesigen Kulturszene war. Die Stadt „am Rande der DDR“ war für ihn nicht Provinz. Kirsten tauchte in das Kulturleben der Stadt ein, bis es für ihn in den 1980ern an Substanz verlor. „Es wurde dann Provinz“, so Kirsten rückblickend.

Nach der Wende ergaben sich neue Möglichkeiten. Ralph Kirsten spielte eine entscheidende Rolle. Er weigerte sich immer, den Begriff Kulturmanager zu benutzen. Nun tut er es. Seine Arbeit für den Rostocker Radiosender Lohro hob Kirsten besonders hervor. „Zehn Jahre Lohro, da habe ich begriffen, was ich kann.“

Preis ist auch die Würdigung eines Lebenswerks

Für Kirsten war diese Ehrung auch Anlass für eine persönliche Lebensbilanz. „Ich bin gerade dabei, meine Rentenpunkte zusammenzufegen“, sagte er und ließ durchblicken, dass diese Summe nicht gerade erheblich ist. „Das Leben so zu führen, wie ich es geführt habe, dazu stehe ich“, sagte er. Aber Ralph Kirsten sprach auch von „Selbstausbeutungsorgien“, die gesundheitlich ihren Tribut forderten. Sein Renteneintritt erfolgt zum 1. Dezember, im Januar wird Kirsten 66 Jahre alt. So ist der Preis auch die Würdigung seines Lebenswerkes.

Kultur bleibt wichtig – auch in der Pandemie

Wie wichtig Kultur ist, darauf war Sozialsenator Steffen Bockhahn als OB-Stellvertreter in seiner Begrüßung angesichts der Corona-Pandemie eingegangen: „Vielen Menschen ist besonders bewusst geworden, wie wichtig kultureller Austausch, die Begegnungen und die einzelnen Projekte, Konzerte und Ausstellungen sind, als sie durch Beschränkungen und Verbote plötzlich nicht mehr oder nur begrenzt möglich waren“, so Bockhahn. Wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt, ist ungewiss. Klar ist: Kultur braucht immer Aktivisten.

