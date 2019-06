Rostock

Gefühlt fiebert ganz Rostock seit einer halben Ewigkeit auf den kommenden Sonntag hin: Rammstein wird im Ostseestadion eine ihrer weltberühmten Shows abliefern. Für alle, die das Glück hatten, eines der begehrten Tickets zu ergattern, haben wir einige wichtige Informationen rund um das Konzert zusammengetragen, die man kennen sollte.

Wie komme ich am besten zum Stadion?

Die Polizeiinspektion Rostock empfiehlt allen Konzertbesuchern, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) wird am Konzerttag Zusatzbusse zur Verfügung stellen, um für Entlastung zu sorgen. Wer mit dem Auto anreist, solle Geduld und gute Laune mitbringen und vor allem rechtzeitig losfahren, rät Dörte Lembke, Pressesprecherin der Rostocker Polizei. „Mit Staus im Stadtkern, vor allem rund um das Stadion, muss auf jeden Fall gerechnet werden.“

Eine Straßensperre wird es laut Lembke auf der Kopernikusstraße geben. Der Bereich ab der Neptunschwimmhalle bis zum Platz der Freiheit wird von 10 Uhr morgens bis eine Stunde nach dem Ende des Konzerts nicht befahrbar sein.

Gegenseitige Rücksichtnahme

Zudem appelliert Lembke an die Besucher, sich im Rahmen der Veranstaltung angemessen zu verhalten. Aber auch danach: „Es sollte auf jeden Fall vorher geklärt werden, wer fährt, falls man mit Auto anreist.“ So würden, wie an anderen Tagen auch, einzelne Verkehrskontrollen durchgeführt. Zudem müsse auch auf die Anwohner rund um das Ostseestadion Rücksicht genommen werden. Das Zuparken von Zufahrten und Rettungswegen sei laut Lembke ähnlich respektlos wie in die Ecken und Hecken zu pinkeln.

Einlass, Beginn, Ende, Vorbands

Der Einlass ins Ostseestadion beginnt um 16.30 Uhr. Um 19.30 Uhr startet das Programm mit dem Special-Guest-Duo Jatekok. Die beiden Französinnen sollen das Rammstein-Album „Klavier” vierhändig auf zwei Pianos spielen. Eine genaue Bühnenzeit von Rammstein ist nicht bekannt, man darf sie aber wohl gegen 21.00 Uhr und dann für mindestens zwei Stunden erwarten.

Was darf ich nicht mit ins Stadion nehmen?

Besucher werden beim Einlass darauf kontrolliert, dass sie keine großen Taschen, Körbe, Koffer, Flaschen, Dosen, Hartverpackungen oder Kühltaschen mit ins Stadion nehmen. Außerdem verboten sind professionelle Kameras, Zoom-Objektive, Licht- und Videoausrüstungen, GoPro-Kameras, elektronische Geräte wie Tablets, Laptops, Powerbanks, Selfie Sticks, (Mobiltelefone sind erlaubt). Auch andere Glasbehälter oder Stühle, Helme, Fahnen, Poster und natürlich jegliche Waffen oder waffenähnlichen Gegenstände sind untersagt und werden eingesammelt.

Barrierefreiheit

Der Rollstuhlfahrereingang Nordost ist von der Kopernikusstraße aus zu erreichen. Insgesamt sind 75 Rollstuhlfahrerplätze vorhanden. Diese befinden sich auf der Osttribüne hinter den Blöcken 12 bis 16.

Wie wird das Wetter?

So lala. Vorhergesagt sind bisher max. 22 Grad Celsius, bewölkt mit leichten Schauern. Aber mal ehrlich: Wen wird das bei der erwarteten Pyroshow noch ernsthaft stören?

Die Bühne

Wer sich Tickets für ein Rammstein-Konzert kauft, der weiß, dass er visuell einiges zu erwarten hat. Berichte der bisherigen Konzerte zum Beispiel in Gelsenkirchen, München und Bern versprechen jede Menge Feuer, Pyro, schwarzes Konfetti und einen riesigen in Flammen stehenden Kinderwagen.

Gibt’s noch Tickets?

Das Wichtigste zuerst: Im freien Verkauf gibt es keine Tickets mehr. Die Eintrittskarten, die Eventim 2018 online angeboten hatte, wurden personalisiert verkauft. Wer leer ausgegangen ist, sollte auf keinen Fall versuchen, über den Schwarzmarkt oder via Zweitvermarkter, wie Viagogo, an Konzertkarten zu kommen. Das ginge höchstwahrscheinlich nach hinten los. Besser umsonst vorm Stadion stehen, schmachten und die Stimmung aufsaugen als viel Geld für ein Ticket hinblättern und am Eingang abgewiesen werden.

