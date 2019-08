Mönchhagen

Allerorts finden derzeit Dorf- und Sommerfeste statt. In Rövershagen und Roggentin, in Stäbelow und Mönchhagen, in Graal-Müritz und Nienhagen wurde am vergangenen Wochenende zünftig gefeiert. Mit buntem Familienprogramm und Danz up de Deel.

„Es war ein richtig schönes Dorffest, das viele Helfer in ihrer Freizeit auf die Beine gestellt haben“, sagt Mönchhagens Bürgermeister Karl-Friedrich Peters. Die Seniorengruppe habe Kuchen gebacken, Kinder hatten Spaß auf der Hüpfburg und beim Schminken, ein Hindernislauf war aufgebaut und dank freiwilliger Feuerwehr gab es gut zu essen und zu trinken. Abends legte DJ Paul auf und sorgte für gute Stimmung beim Tanz.

Nach Schlägerei eine Person in Klinik

Bis gegen Mitternacht der letzte Zug in Mönchhagen hielt und etwa 100 zumeist unbekannte Jugendliche ausstiegen. „Da braute sich was zusammen“, berichtet Peters. „Es kam zu einer Schlägerei, eine Person wurde verletzt und musste ins Krankenhaus“, erzählt der Bürgermeister. Auf dem Festplatz, dem Dorfplatz und dem Mehrgenerationenhaus bemerkten die Verantwortlichen Vandalismus.

Die Polizei wurde gerufen und sei zweimal mit einem Großaufgebot angerückt. „Uns wurde gegen 0.20 Uhr das erste Mal eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 30 Personen gemeldet, die auf zwei losgegangen sind“, bestätigt Kristin Hartfiel, Sprecherin der Polizeidirektion Güstrow. Ein verbales Wortgefecht habe in einer Rangelei geendet. „Wir haben eine Strafanzeige und die Personalien einiger Beteiligten aufgenommen“, sagt Hartfiel.

Schatten über dem schönen Dorffest

„Sehr schade, dass es überall im Umkreis immer wieder zu solchen Zwischenfällen kommt“, erklärt Sabrina Markart, Vorsitzende des Sozialausschusses in Mönchhagen. „Nach einem wirklich tollen Nachmittag und dem ausgelassenen Tanzabend legte diese Aktion einen Schatten über unser schönes Dorffest.“

In Stäbelow neue Sportgeräte beschmiert

Auch in Stäbelow wurde ein tolles Sommerfest gefeiert und der neue Mehrgenerationenplatz eingeweiht. Auch hier sei eine Gruppe Jugendlicher einen Tag vor dem Fest aufgetaucht und durch Lautstärke aufgefallen. „Aber wir haben mit ihnen geredet und dann war gut“, berichtet Bürgermeister Hans-Werner Bull. Böses Erwachen allerdings am Sonntag, als Mitarbeiter des Bauhofes Graffiti-Schmierereien auf den neuen Sportgeräten, Bänken und Hinweistafeln entdecken. „Das ist sehr ärgerlich“, betont Bull, der Strafanzeige gegen unbekannt gestellt hat. „Der Bauhof hatte nun zwei Tage damit zu tun, das zu beseitigen.“

Eine Gemeinde weiter, in Kritzmow, kennt auch Bürgermeister Leif Kaiser das Problem mit ungebetenen Festgästen. „Seit vier Jahren sind auf unseren Festen Sicherheitsunternehmen mit mehreren Leuten vor Ort. Seitdem ist es ruhiger geworden“, bemerkt Kaiser.

Kritzmow prüft Videoüberwachung

Allerdings wird auch Kritzmow immer wieder von Schmierfinken heimgesucht, die ihre Spraydosen an Sporthalle, Schule und zuletzt am vergangenen Wochenende am Container der Feuerwehr ausprobieren. „Der Schaden geht inzwischen in die Tausende“, ärgert sich Kaiser. Die Gemeinde prüfe nun eine Videoüberwachung an Schule und Sporthalle außerhalb der Nutzungszeiten. „Das ist hier kein Kinderstreich mehr“, stellt der Bürgermeister klar.

Er habe mehrfach Gespräche geführt mit Jugendlichen, die immer wieder auch aus Rostock anreisen. „Wir wollen ihnen schon einen Platz geben, sie müssen sich irgendwo treffen“, betont Kaiser. Aber sie sollten sich auch vernünftig benehmen und „ihren Mist wieder wegräumen, nicht Flaschen zerdeppern, Böller zünden oder mit Sprayflaschen herumschmieren“.

Mehr Sicherheitspersonal bei Festen

Auseinandersetzungen gab es auch bei einer Veranstaltung zu Sommerbeginn in Dummerstorf. „Da haben Jugendliche vor dem Festgelände randaliert“, sagt Bürgermeister Axel Wiechmann. Daraufhin habe die freiwillige Feuerwehr einige Wochen später von ihrem alljährlichen Sommerfest abgesehen. Die Konsequenz der Gemeinde sei nun, bei Dorffesten künftig noch mehr Sicherheitspersonal einzusetzen. „Die sind geschult und können deeskalierend wirken“, so Wiechmann.

In Rostock fehlt Location für Jugendliche

Immer wieder beobachten Bürgermeister umliegender Gemeinden, dass es junge Leute aus der Hansestadt sind, die ihren Spaß auf Festen in den Dörfern suchen. „In Rostock fehlt offensichtlich eine Location für diese Zielgruppe“, erklärt Dummerstorfs Gemeindeoberhaupt, „und dann weichen sie zu Veranstaltungen auf dem Land aus.“ Grundsätzlich kein Problem, wenn Regeln eingehalten würden, meinen einige Bürgermeister. „Die Feste werden mit viel Liebe, Zeit und Engagement vorbereitet, von Ehrenamtlern“, betont Peters aus Mönchhagen. „Dann ist es einfach ärgerlich, wenn diese Arbeit durch einige Chaoten in kurzer Zeit kaputt gemacht wird.“

Von Doris Deutsch