Rapper Kontra K bringt Rostocker Stadthalle zum Beben

Eine große Show und beeindruckende Effekte – das bekamen die gut 5500 Fans in der Rostocker Stadthalle von Kontra K geboten. Der Berliner Rapper suchte bei seinem Auftritt am Mittwochabend die Nähe zum Publikum – stieg beispielsweise nach dem ersten und wahnsinnig schnell gerappten Song „Letzte Träne“ eine Art Show-Treppe hinab und war ganz dicht dran an den Fans. Oftmals stand er vorn am Bühnenrand, in den Graben zwischen Bühne und Zuschauerbereich ging er aber erst zum Schluss des Konzertes.

„Das wird ein Hexenkessel heute“, sagte Kontra K zu Beginn des heftig umjubelten Auftritts. Der Berliner Rapper, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn (32) heißt, ist mit „Die letzten Wölfe“ auf Tour. Ein Großteil der Songs stammt von der aktuellen Platte „Sie wollten Wasser doch kriegen Benzin“.

Feuer und Flamme für die Songs

Tatsächlich wurde es explosiv: Die Show begann mit einem Knall, der Bühnenvorhang fiel und die Band kam zum Vorschein. Kontra K hatte groß aufgefahren und trat mit DJ Rick Strakow, Keyboarder Johannes Wehrle, Schlagzeuger Uwe Breuning, Gitarrist Robert Kerner auf. Dazu die zwei Co-Rapper Rico und Skepsis, die das Publikum anheizten, und die Kontra K als „meine Familie“ feierte.

Und wieder Feuer! Beim Titelsong zur neuen Platte schossen Flammenfontänen in die Höhe, die Hitze war im ganzen Saal zu spüren. Feuerwolken, Funkenfontänen begleiteten das ganze Konzert.

Die Fans feierten ihren Star. Quelle: Marten Körner

Zu hören waren auch ältere Titel: „Warnung“ erzählt von der ungerechten Verteilung des Geldes in der Welt, „ Diamanten“ vom schwierigen Aufstieg des Berliner Jungen zum Star der Rap-Szene. Kontra K ist nach acht Platten in nur neun Jahren so etwas wie der Eminem unter den deutschsprachigen Hip-Hoppern. Blut, Schweiß und Tränen als Voraussetzung für Erfolg, das war das Thema des Abends.

Rapper mit einer Botschaft ans Publikum

Kontra Ks Botschaft: Nur wer hart arbeitet, bringt es zu etwas. Wobei es nicht ums Geld geht, sondern um die Überwindung des Selbst, die Überschreitung der eigenen Grenzen. Das gilt auch für den Körper: Ab der Hälfte des Konzerts sang und rappte Kontra K mit freiem Oberkörper, durchtrainiert und komplett tätowiert.

Angenehm: Es gab überhaupt kein Macho-Getue und keine „Bitches“-Sprüche auf der Bühne. Kontra K setzt auf ernste Inhalte, seine Rolle als Vorbild. Im Publikum waren auch Teenager und Kinder. Zwei von ihnen schenkte er die auf die Bühne geklebten Zettel mit den aufgelisteten Songs des Abends.

Die ganze Zeit hielt Kontra K Kontakt zum Publikum. Den Songs stellte er kurze Moderationen voran, erzählte Geschichten zur Musik oder zu sich selbst: Zum Beispiel, dass erst am vergangenen Wochenende sein kleiner Sohn zur Welt kam. Beim Song „Fame“ übernahm das Publikum den Part des abwesenden Gast-Rappers RAF Camora.

Kontra K erzählte auch Geschichten zu seinen Songs. Quelle: Marten Körner

Zwei Stunden Musik – zum Abschluss eine Verbeugung

Einmal ging der Einsatz des Publikums allerdings gründlich in die Hose. Den Song „Alles was sie will“ mit der Refrain-Melodie „All that she wants“ von Ace of Base schrieb Kontra K für seine Heimatstadt. Bevor er den Titel brachte, forderte er die vielen Rostocker im Publikum auf, die Hymne auf ihre Stadt zu singen – „Mein Rostock“ von Rapper-Kollege Marteria. Peinlich: Der Saal blieb fast stumm. Die wenigen Fans, die das Lied anstimmten, waren kaum zu hören. Beim Kinder-Refrain „Ich bau mir meine Welt, wie-wie-wie sie mir gefällt“ des folgenden Songs „Adrenalin“ waren die Fans wieder lautstark dabei. Da sind wohl noch jede Menge Blut, Schweiß und Tränen nötig.

Zur Person Kontra K heißt eigentlich Maximilian Diehn und wurde 1987 in Berlin geboren. Schon im Alter von 16 Jahren begann er zu rappen. 2010 veröffentlichteer sein Debüt „Dobermann“. Danach brachte er fast im Jahrestakt neue Platten heraus, zuletzt in diesem Jahr „Sie wollten Wasser und kriegen Benzin“. Seine Platte „Labyrinth“ aus dem Jahr 2016 landete auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Das Album veröffentlichte Kontra K auf dem Label Four Music, das die Fantastischen Vier gegründet hatten. Auch die Alben „Gute Nacht“, „Erde und Knochen“ (2018) und die Veröffentlichung dieses Jahres erreichten Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Nach knapp zwei Stunden und 23 Songs endete das Konzert mit der Verbeugung der Musiker. Die Anfänge von Kontra K, so erzählte er, mögen in einer unkomfortablen Einzimmerwohnung in Berlin liegen. Angekommen ist er nun in einem Palast mit großer Party und vielen Gästen.

Von Matthias Schümann