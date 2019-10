Raritäten: die Astronomischen Uhren in Rostock und Bad Doberan

Bad Doberan

Während in der Marienkirche in Rostock die Astronomische Uhr noch intakt ist und am Sonntag auf Winterzeit gestellt wird, fehlen beim Pendant im Münster Bad Doberan von 1390 die Zeiger und das Räderwerk. An der Wand hängt nur noch das Ziffernblatt.

„Das war eine komplexe technische Einrichtung“, sagt Münster-Kustos Martin Heider. „Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Uhr geplündert.“ Danach sei sie noch einmal in Betrieb gewesen. Das belegen historische Akten um 1683. „Da wurde sie repariert.“

Der Rest der Astronomischen Uhr im Münster Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Die Uhr habe drei Zeiger gehabt. Man habe die heutige Zeit ablesen können, aber auch die im Mittelalter gebräuchliche temporäre Zeit. So sind am äußersten Rand zwei Mal die Stunden 1 bis 12 in römischen Zahlen geschrieben, sodass sich 24 Stunden ablesen lassen. Die Uhr zeigte die Stunden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an.

Pendant in Rostock funktioniert noch

Die Astronomische Uhr in Rostock gilt als die weltweit älteste original erhaltene funktionstüchtige Uhr ihrer Art. Seit 1472 arbeitet sie präzise. „Sie wird jeden Tag aufgezogen“, sagt Küsterin Agnes Josephine Lutter. Dabei könne man sie für die Zeitumstellung dann eine Stunde vor oder nach stellen.

Zur Astronomischen Uhr gehört auch ein Kalendarium, dessen Gültigkeit zum Silvesterabend 2017 ausgelaufen war. Es war für 48 577 Tage berechnet worden und wurde am 1. Januar 1885 in Betrieb genommen. Das neue Kalendarium ist wiederum für die nächsten 133 Jahre berechnet und wurde bei einem Festakt am Neujahrstag 2018 feierlich enthüllt.

Lesen Sie auch:

Dieser Mann stellt die Uhr im Münster von Bad Doberan auf Winterzeit um – per Hand

Viele öffentliche Uhren in Mecklenburg reagieren auf Signal aus Frankfurt am Main

Winter- oder Sommerzeit: Bundesregierung hat noch nicht entschieden

Studie: Zeitumstellung macht die Deutschen krank

Stimmen Sie jetzt ab: Belastet Sie die Zeitumstellung auf die Winterzeit?

Von Anja Levien