Eine Schau mit Wau-Faktor: Am 3. und 4. Oktober findet in der Rostocker Hansemesse die 17. internationale Rassehundeausstellung statt. Insgesamt 25 000 Besucher werden erwartet. Diese können bei der Schau rund 1751 Hunde aus 250 verschiedenen Rassen bestaunen. Die Tiere treten an, um von internationalen Richtern bewertet zu werden und den begehrten Titel „Best in Show“ zu ergattern.

Außerdem stellen rund 70 Aussteller Produkte und Trends rund um die beliebten Vierbeiner vor. Auch eine Hundemodenschau findet statt. Mit seinen Hunde-Tricks will Leonid Beljakov das Publikum begeistern.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten für die Hundemesse besondere Regeln. Besucher werden gebeten, Tickets vorab online auf www.inrostock.de zu kaufen oder sich dort zu registrieren. Wählen sie Zweites, bekommen sie einen Code, mit dem sie sich an der Tageskasse ihr Ticket kaufen können.

Personenbezogene Daten werden bis vier Wochen nach der Messe aus Gründen der Nachverfolgbarkeit aufbewahrt und anschließend gelöscht, teilt der Veranstalter mit. Auf dem gesamten Messegelände ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Pflicht.

Sollte der Andrang in der Messehalle zu groß werden, würden Besucher um Geduld gebeten, heißt es. Um Platzprobleme in der Halle zu vermeiden, hat der Veranstalter vorgesorgt: Es soll ein 30 000 Quadratmeter großes Freigelände geben, auf dem Bewertungsringe für Rassehunde sowie Stände aufgebaut werden.

Rassehundeausstellung: 3. und 4. Oktober, jeweils 9-17 Uhr

Tagesticket: für Erwachsene 8 Euro (ermäßigt 7 Euro); für Kinder (6-12 Jahre) 5 Euro; Kinder unter 6 Jahre frei; für Familien: 19 Euro

Von Antje Bernstein