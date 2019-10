Eine Welt nur für Hunde: Schaulaufen auf vier Pfoten in Rostock

Rostock

Lautes Bellen ist in der Ausstellungshalle der Rostocker Hansemesse zu hören. Die Riesenschnauzer-Hündin Lectra springt aufgeregt auf und ab. Sandra Sosa-Blanco hat alle Mühe, das zwei Jahre alte Tier festzuhalten. Vorsichtig bürstet sie das raue Fell. „Sie startet gleich in der Champions-Class“, erklärt die Kielerin. „Eine Jury bewertet ihren Gang, ihr Fell, ihre Zähne und ob sie ein freundliches Wesen hat.“

Neben „Lectra“ waren am Sonnabend und Sonntag noch mehr Vierbeiner in der Rostocker Hansemesse in Schmarl zu sehen. Zur 16. Internationalen Rassehundeausstellung waren Züchter mit insgesamt 1893 Rassehunden angereist. Unter anderem zeigten sie ihre Zucht und ließen sie um den begehrten Titel „Best in Show“ für den schönsten Hund der Ausstellung kämpfen.

Zucht vorstellen und Tiere vergleichen

„Mein Hund hat schon jeden möglichen Titel geholt“, sagt Ellen Fechner aus Berlin stolz. Seit 20 Jahren tritt sie mit Hunden bei Messen an. Nach Rostock ist sie mit Sloughi-Rüde „Chazzin“ gekommen. „Heute ist er bester Rüde seiner Rasse geworden. Damit sind wir sehr zufrieden“, sagt sie.

Andreas Pommerening aus der Nähe von Schwerin ist da, um seine Weißen Schäferhunde zu zeigen. „ Jessy Aischa war gerade im Ring sehr aufgeregt. Aber jetzt ist sie ganz entspannt“, sagt er. „Ihre Schwester ist gerade trächtig, da gibt es bald viele süße Welpen. Der 63-Jährige freut sich, andere Hunde zu sehen. „Da kann man vergleichen, was die so können“, sagt er.

Leckerlies, Spielzeug und Leinen

Neben Züchtern und Ausstellern sind auch viele der 24617 Besucher mit ihren eigenen Vierbeinern angereist, um sich abseits der Shows und Wettkämpfe auch Hundezubehör anzusehen, Futter zu kaufen, sich über Tierbestattungen zu informieren und sich über Staubsauger für Hundehaare beraten zu lassen. „Wir wollten uns mal nach einer neuen Leine umsehen. Das Angebot ist fast zu groß“, sagt Carsten Stierand aus der KTV. Sein Jack-Russell Flocke interessiert sich derweil eher für das Spielzeug. „Ich weiß noch nicht, ob wir davon was kaufen. So etwas zerlegt er gern“, erklärt sein Herrchen.

Stefanie Dempzin aus der Kröpeliner-Tor-Vorstadt lässt sich an einem Stand über verschiedene Sorten Hundefutter beraten. „Carlchen ist da sehr wählerisch, er frisst nicht alles“, sagt die 32-Jährige und lacht. Neugierig schnüffelt ihr sechsjähriger „Bolonka Zwetna“-Rüde lange an den Leckerlies und frisst schließlich eins. Dempzin zeigt auf die vollen Einkaufstaschen. „Wir haben heute schon ganz viel Futter und eine Decke gekauft. Das reicht jetzt.“, sagt sie. „Aber das hat Carlchen sich heute echt verdient.“

Spontanes Casting

Zuvor waren die Hundebesitzerin und ihr Haustier spontan beim Casting für Filmhunde. „Carlchen hat das ganz toll gemacht, ich bin richtig stolz“, sagt sie. „Er kann Männchen machen, auf zwei Pfoten stehen, Pfötchen geben und sich rollen.“ Ob es mit einer Filmrolle klappt, bleibt abzusehen. „Wenn wir angerufen werden, würden wir uns das mal ansehen – solange Carlchen Spaß dran hat und es Leckerlies gibt, warum nicht?“

Diese Hunde waren zu sehen 1893 Exemplare von 259 Rassenaus 15 Ländern wurden für die diesjährige Hundeausstellung angemeldet. Zu den meist gemeldeten Hunden gehörten der Golden Retriever (60 Hunde), der Dalmatiner sowie der Boxer (jeweils 54) und der Whippet (46). Der Berner Sennenhund wurde 41 Mal gemeldet, gefolgt vom Leonberger (40) und Rhodesian Ridgeback (33). Der Beagle wurde 31 Mal gemeldet. Auch Border Collies (29) und Flat Coated Retriever (28) waren oft zu sehen. 68 Prozent aller Teilnehmerkamen aus Deutschland. Aus Dänermark sind 19 Prozent angereist, am drittstärksten vertreten waren Züchter aus Schweden (8 Prozent).

Von Katharina Ahlers