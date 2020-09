Rassiger Pferdesport sorgt für Unterhaltung am Warnemünder Strand  

Warnemünde

Rassigen Pferdesport haben Warnemündes Besucher am Wochenende am Strand erlebt. 16 Spieler traten beim 9. Polar Twist Beach Polo World Masters by BerlinMed an. Den Siegerpokal hielten nach drei Tagen Joe Reinhardt und Sohn Ken Kawamoto vom Team Polar Twist/ Bentley in den Händen – wie schon in den beiden Vorjahren. Zudem gewann das Familien-Duo den erstmals in Warnemünde ausgespielten Gentlemen’s Cup. Den Ladies Cup holten Sarah Schretzmaier und Aziza Ghane vom Team Arge-Haus.

Veranstalter Matthias Ludwig zog ein positives Fazit: „Das war eine tolle Geschichte.“ Aufgrund der Corona-Krise war lange nicht absehbar, ob das diesjährige Turnier überhaupt stattfinden kann. Unter strengen Auflagen klappte es schließlich: Am Eingang des VIP-Zelts ist beispielsweise die Körpertemperatur der Besucher gemessen worden. „Wir standen im Vorfeld ständig im Kontakt mit dem Veranstalter und sind froh, dass wir unseren Urlaubern so eine schöne Sportveranstaltung am Ostseestrand bieten konnten“, sagte Warnemündes Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Ken Kawamoto (2.v.l.) und Joe Reinhardt haben zwei Wettbewerbe gewonnen. Tourismusdirektor Matthias Fromm (l.) und Veranstalter Matthias Ludwig (r.) gratulieren. Quelle: Gunnar Rosenow

Organisator Ludwig betonte: „An keinem Tag waren mehr als 150 Leute im VIP-Zelt. So konnten wir die Sicherheit aller Gäste und Spieler immer gewährleisten.“ Besonders erfreulich: Wie Ludwig mitteilte, haben alle Sponsoren bereits ihre Zusage für die zehnte Auflage des Masters im kommenden Jahr gegeben.

Geld für einen guten Zweck kam darüber hinaus bei einer Versteigerung zusammen. Künstlerin Franziska Kilger aus Mücheln bei Leipzig malte im VIP-Zelt ein Gemälde von Sieger Joe Reinhardt auf seinem Pferd. Arge-Haus-Geschäftsführer Falk Rösler war das Werk 2200 Euro wert. Die Summe geht an den Verein DermaKIDS, der sich für Kinder und Jugendliche einsetzt, die an der seltenen Hauterkrankung Epidermolysis bullosa (EB) leiden.

Von André Horn