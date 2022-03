Die Pogrome von Lichtenhagen, der NSU-Mord an Mehmet Turgut und aktuell Meldungen über sich ausgegrenzt fühlende Russen nach Putins Einmarsch in der Ukraine: Fremdenfeindlichkeit war und ist ein Thema in Rostock. Eine weltoffene Stadt darf das nicht totschweigen, fordert ein Rostocker, der selbst als Migrant an die Warnow kam, und konkrete Ideen hat, um ein Umdenken anzustoßen.