Rostock

Birgit Doer versucht, die Fassung zu halten: Gerade ruft ein Mitte-20-Jähriger bei ihr am Bürgertelefon an. Was als nächstes kommt, ist unfassbar: Er ist seit einem Autounfall querschnittsgelähmt. Eine einzige Minute, die sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Vorher war er Hotelfachangestellter. Das wird er d...