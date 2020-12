Raub in Rostock: Mann nach brutalem Angriff in Groß Klein im Krankenhaus

Rostock

Ein Mann ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Rostocker Stadtteil Groß Klein in der Nähe des Iga-Geländes ausgeraubt worden. Der 37-Jährige erlitt bei dem Überfall mehrere Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht, wie die Polizei mitteilt.

Laut Aussage des Opfers, sei er gegen 5 Uhr morgens in der Nähe des Iga-Parks plötzlich von mehreren maskierten Männern von hinten angegriffen worden. Nachdem sie ihn in den Rücken getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatten, ging er zu Boden und verlor für rund eine halbe Stunde das Bewusstsein.

Als er erwachte und feststellte, dass sein Portemonnaie mit 150 Euro darin weg ist, wählte er den Notruf der Polizei. Die Rostocker Kripo hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von OZ