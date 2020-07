Rostock

In der Jugendkammer des Rostocker Landgerichts hat am Donnerstag der Prozess gegen einen Somalier, dem schwerer räuberischer Diebstahl vorgeworfen wird, begonnen. Der 21-Jährige bedrohte im Februar 2019 an einer Bushaltestelle eine Frau mit einem Messer und raubte deren Handtasche. Die Verfahrensbeteiligten einigten sich zu Prozessbeginn auf einen Deal, der eine Bewährungsstrafe für den geständigen Somalier vorsieht.

Laut Anklage soll Mahamad Abdullahi A. als Heranwachsender am 17. Februar 2019 an einer Bushaltestelle in Toitenwinkel eine neben der Frau abgestellte Handtasche geraubt haben. Als diese sich wehrte, soll er ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser gezückt, vor ihren Bauch gefuchtelt und ihr damit gedroht haben. A. flüchtete mit der Handtasche, entnahm das Bargeld (60 Euro) und warf den Rest weg.

Opfer sagt im Prozess aus

Die damals betroffene Frau berichtete im Zeugenstand, wie sie am besagten Tag nach ihrer Schicht als Altenpflegerin zur Bushaltestelle ging und nach Hause fahren wollte. Sie saß auf der Bank, neben sich stand die Handtasche. „Er ging erst an mir vorbei und schaute böse“, sagte das Opfer aus. Vermutlich, um die Lage zu erkunden.

Plötzlich sei er umgedreht, habe ein Messer aus dem Ärmel gezogen und sei mit „Bewegungen des Zustechens“ auf sie zugekommen. Vor lauter Angst hob die 42-Jährige ihre Hände. Der Somalier nahm die Handtasche und lief davon. „Die ganze Tat lief wortlos ab“, beschrieb die nervöse und sichtlich aufgeregte Frau.

Asylantrag wurde abgelehnt

Er wurde damals kurze Zeit später von der Polizei geschnappt und auf Weisung der Staatsanwaltschaft nach Abschluss aller Maßnahmen anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Erst ein knappes Jahr später, am 5. Februar 2020, nahmen die Beamten den damals 19-Jährigen in seiner Schule fest. Seitdem befindet sich der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Der Somalier, der zudem über eine Vielzahl von Aliaspersonalien verfügt, betrat den Gerichtssaal mit Fußfesseln und gesenktem Kopf. Der 21-Jährige, der Ende 2017 nach Deutschland einreiste, gestand die Tat, entschuldigte sich zudem bei dem heute 42-jährigen Opfer. Der damals gestellte Asylantrag wurde abgelehnt, er bekam ein Duldungsrecht.

„Er zeigte echte Reue“

Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft loteten zusammen eine Verständigung aus. Demnach wurde bei einem umfassenden Geständnis dem Somalier eine Bewährungsstrafe zwischen einem Jahr und vier Monaten und einem Jahr und zehn Monaten in Aussicht gestellt. Die Verurteilung erfolgt nach Jugendstrafrecht. Mahamad Abdullahi A. gestand die Tat vollumfänglich. „Er zeigte echte Reue“, erklärte Pflichtverteidiger Thomas Piehl.

Da ein Deal zustande gekommen ist, der eine Bewährungsstrafe vorsieht, geht der Prozess schon am Montag mit den Plädoyers und dem Urteil zu Ende. Bereits jetzt steht schon fest, dass der Angeklagte dann aus der JVA entlassen wird und auf freien Fuß kommt.

Von Stefan Tretropp