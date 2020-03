Rauchschwaden in Rostock: Gartenlaube brennt nahe der Südstadtklinik

Rostock

Am Mittwochvormittag hat eine Laube in der Rostocker Südstadt gebrannt. Dort waren Feuerwehr- und Polizeibeamte im Einsatz. Die Gartenlaube geriet aus bislang noch unbekannter Ursache kurz nach 10 Uhr am Südring, in direkter Nähe zur Südstadtklinik, in Brand. Augenzeugen bemerkten den aufsteigenden schwarzen Rauch und verständigten den Notruf.

Wenig später trafen mehrere Fahrzeuge von Feuerwehr und Polizei am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen bereits meterhoch aus der Laube, die sich in der Kleingartenlage „Windrose“ befindet. Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand unter schwerem Atemschutz. Sie konnten dabei verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Lauben übergriffen.

Zur Galerie

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Qualm zog bis auf den Südring und behinderte dort teilweise die Sicht einiger Autofahrer. Um die Brandursache zu klären, hat die Polizei entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Von Stefan Tretropp