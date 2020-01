Razzia in Rostocker Shisha-Bar: 45 Kilo Tabak beschlagnahmt

Zollbeamte aus Hamburg haben am Dienstag nach längerem Ermittlungsverfahren drei Wohnungen und eine Shisha-Bar in Rostock durchsucht. 45 Kilo Wasserpfeifentabak wurden dabei beschlagnahmt. Es besteht der Verdacht, dass dieser selbst angebaut wurde, um die Steuer zu umgehen.

