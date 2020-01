Eltern in Brinckmansdorf fordern per Petition eine weiterführende Schule im Rostocker Stadtteil. Die Wege der Fünftklässler in die Innenstadt seien unzumutbar lang, die Bevölkerungsprognose deute auf eine steigende Schülerzahl hin. Das Amt für Schule und Sport erteilte dieser Forderung am Dienstag in der Ortsbeiratssitzung eine Absage.