Rebecca Mir, Annemarie Carpendale und Co.: Was machen all die Promis in Heiligendamm?

Rostock

Privater Urlaub unter Freunden im bekanntesten Hotel des Landes? Oder geheimer Filmdreh vor der Traumkulisse in MV? Das Grand Hotel in Heiligendamm macht am Wochenende erneut als Promi-Treffpunkt von sich reden: Gleich fünf bekannte TV-Stars sind zeitgleich in dem ehemaligen G8-Hotel abgestiegen. Wieso und weshalb – dazu schweigt der Direktor eisern.

Model und „taff“-Moderatorin Rebecca Mir ( Pro Sieben), die unter anderem durch ihren zweiten Platz bei „ Germanys next Topmodel“ bekannt wurde, posiert im sozialen Netzwerk Instagram mit ihrem Hund Macchia vor Buhnen und der Seebrücke in Heiligendamm. Dazu schreibt sie: „Waren heute den ganzen Tag nur draußen spielen, toben und knuddeln.“

Auch Annemarie Carpendale, Ehefrau von Wayne Carpendale und ebenfalls Moderatorin bei Pro Sieben (unter anderem „taff“, „Red!“) verbreitet Bilder aus Heiligendamm bei Instagram.

Der Höhepunkt in den sozialen Netzwerken: Ein Gruppenbild von Rebecca Mir, der Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson („Let’s Dance“, RTL), Star-Choreograph Massimo Sinato (ebenfalls „Let’s Dance“) und Tanz-Star Marcus Weiß.

Was die fünf Stars in Heiligendamm machen, ist allerdings unbekannt. Thies Bruhn, Direktor des Grand Hotels, schweigt auf OZ-Anfrage: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns nicht äußern.“ Das edle Haus in der „Weißen Stadt am Meer“ war schon oft Urlaubsort und auch Kulisse für Stars. Bruhn und sein Team gelten als absolut verschwiegen.

Einzig Rebecca Mir liefert online einen Hinweis darauf, was es mit dem Promi-Auflauf an der Ostsee auf sich haben könnte: „ Ostsee, wir kommen. Freu mich auf einen tollen Drehtag am Meer“, schreibt sie bei Instagram unter ein Foto von sich und Massimo Sinato.

Von Andreas Meyer