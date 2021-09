Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Was brauchen Jugendliche in Rostock? Haben sie ausreichend Platz im öffentlichen Raum? Diese und andere Fragen wurden am Freitag bei einem Aktionstag vor dem Kröpeliner Tor diskutiert. „Reclaim your streets – die Stadt gehört auch uns“ heißt das jährlich wiederkehrende Format, das auf die Lebensrealitäten von jungen Menschen im öffentlichen Raum aufmerksam machen soll.

Initiiert wurde das Aktionsbündnis erstmals vor sieben Jahren von verschiedenen Einrichtungen und Vereinen der Stadt. Auch Vertreter aus Gesellschaft und Politik waren dabei, um mitzureden.

Bockhahn: „Es gibt nicht die eine Lösung“

Einer der ersten Redner auf der Bühne ist Steffen Bockhahn, Sozialsenator der Hansestadt Rostock. Auch, wenn man ihm das Mikrofon zunächst nicht in die Hand geben will, kommt Bockhahn noch dazu, über dieses „Herzensprojekt“ zu sprechen. Zum Thema Jugend fallen ihm vor allem „schöne Erinnerungen“ ein.

Auf die Frage, dass viele Jugendliche sich scheinbar aus dem öffentlichen Raum der Stadt verdrängt fühlen und was man dagegen tun könne, antwortet der Senator: „Es gibt nicht die eine Lösung für das Problem.“ Vielmehr verstehe Bockhahn Jugendkultur als ständig wandelbar, schnelllebig und heterogen. „Kurzfristige Maßnahmen lösen kein langfristiges Problem“, sagt er, etwas nennbar Neues könne er nicht nennen.

Mehr Verständnis, mehr Raum

Viele Jugendliche fordern an diesem Tag mehr Raum in der Öffentlichkeit, der nicht von Pädagogen oder Autoritäten besetzt ist. „Gerade junge Leute brauchen gut erreichbare Plätze und Freiräume, um selbstbestimmt ihre Freizeit zu verbringen“, erklärt Monique Bech vom Amt für Jugend, Soziales und Asyl die Lage. Und auch Martin Brochier vom AWO Fanprojekt stimmt ein: „Kinder und Jugendliche sollen als selbstverständlicher und bunter Teil des öffentlichen Raumes wahrgenommen werden.“

Johanna Schäfer vom Verein Soziale Bildung und Martin Brochier vom Fanprojekt Quelle: Ove Arscholl

Kids in der Innenstadt zufrieden

Vor dem Kröpeliner Tor konnten die Kids eine Graffiti-Wand besprühen, in einer Street-Soccer-Anlage Fußball spielen und an der U18-Wahl in Vorbereitung des Wahlsonntags teilnehmen. An der Graffiti-Wand stehen Ferdinand (11) und Karl (12). Seit einem Jahr malen die Freunde mit der Sprühflasche, weil es „cool ist“, man „sich ausleben und kreativ sein“ könne.

Ferdinand (11, l.) und Karl (12) malen mit Spraydosen. Quelle: Ove Arscholl

Und auf eigene Ideen komme es den Initiatoren hier auch an. Ferdinand und Karl wohnen im Bahnhofsviertel, kommen aus gut situierten Familien, ihre Freizeit verbringen sie gern draußen, am liebsten auf dem Skaterplatz. Was ihnen in Rostock fehlt? Nichts eigentlich, sagen beide, und Karl legt nach: vielleicht eine Graffiti-Wand in der Innenstadt.

Mehr Polizei-Einsätze in Randgebieten

Anders sieht es ein paar Kilometer weiter aus, in Stadtteilen, wo Kindern das Angebot fehle. So lobt Bockhahn zwar, dass in Dierkow nur die Turnhalle mit Graffitis besprüht wird, die auch eigens dafür ausgewiesen ist, Polizeidirektor Achim Segebarth merkt aber an, dass gerade in den Randgebieten und an Orten, wo Kinder aus sozial- und bildungsarmen Haushalten kämen, die Zahl der Einsätze erhöht ist.

Grundsätzlich, sagt Segebarth, sei die Zahl der Kriminalitätsdelikte vergleichbar mit denen in anderen Städten. Viele Probleme und Hotspots entzerrten sich auch mit zunehmendem Alter der Jugendlichen. „Es ist eben oft die Pubertät, das Ausbrechen, das Rebellieren gegen Autoritäten“, zeigt sich der Polizeidirektor verständnisvoll. Von Einzelfällen wolle er nicht reden, Verallgemeinerungen lehnt er ebenfalls ab.

Wlan, Radwege, Umwelt

Aber nicht nur mehr Raum wünschen sich Kinder der Hansestadt. „Kleinere Schulklassen und überall Wlan“ wäre das, worum sich Nicole (13) kümmern würde. Jasmin (15) sagt: „Ich wünschte mir, dass alle mehr für die Umwelt machen und die Rechte von Kindern gestärkt werden.“

Zoe-Michelle (9) ist sich sicher: „Rostock braucht sichere Radwege, weniger Bordsteine, eine digitale Schulausbildung und kostenlose Bus- und Bahntickets.“ Hört man diesen Kindern zu, ist noch viel zu tun. „Man muss halt irgendwann anfangen“, findet Ferdinand.

Von Lea-Marie Kenzler