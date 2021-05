Rostock

Größer, effizienter und sicherer – der Recyclinghof Südstadt ist nach einer achtmonatigen Umbauphase wieder offen. Ende September vergangenen Jahres begannen die Arbeiten. Ende Mai waren sie beendet. Nun ist die Anlage mit 4000 Quadratmetern doppelt so groß wie vorher und mit modernerer Technik, wie Videoüberwachungssystemen, ausgestattet. Eine verbesserte Verkehrsführung soll zudem Staus beim Entladen des Abfalls verhindern. Bis zu 300 Entsorgungen zählten die Mitarbeiter hier bisher täglich.

Effizientere Verkehrsführung

Der neue Recyclinghof ist in zwei Abschnitte eingeteilt. Nachdem Nutzerinnen und Nutzer sich am Einlass angemeldet und den zu entsorgenden Wertstoff angegeben haben, können sie über eine Rampenauffahrt zum Plattformbereich fahren. Dort stehen sieben Abfallcontainer, in die unter anderem Sperrmüll und Grünschnitt geworfen werden kann.

Die Verkehrsführung verläuft U-förmig, um Fahrbahnkreuzungen und somit eventuelle Verzögerungen zu verhindern. „Vorher hatten wir hier keinen optimalen Verkehr – da haben wir jetzt einen guten Sprung in der Entwicklung gemacht“, sagte Henning Möbius, Geschäftsführer der Stadtentsorgung, bei der Eröffnung des Hofes. Zudem erfolgen Anlieferung und Abtransport getrennt voneinander, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Im zweiten, ebenerdig erreichbaren Bereich stehen unter anderem Container für Elektro- und Metallschrott, Altkleider und Restmüll sowie Behälter für gefährliche Abfälle. Auch neu: eine Pressanlage für Karton, Papier und Pappe. Diese sei aufgrund der Corona-Pandemie nötig gewesen, sagt Christian Hoehne, einer von drei Mitarbeitern am Recyclinghof. „Gerade während des ersten Lockdowns ist der Papiermüll viel mehr geworden.“ Grund dafür sei beispielsweise die gestiegene Zahl an Online-Bestellungen.

Eingewöhnungsphase für Kunden und Mitarbeiter

Mitarbeiter Christian Hoehne muss sich noch an die Veränderungen gewöhnen. „Für die Kunden ist das noch sehr neu und die wissen oft zuerst nicht, wo sie hinmüssen“, erklärt der 43-Jährige. „Aber sobald wir uns eingespielt haben, sollte das alles noch viel besser laufen als vorher.“ Hoehnes Kollege, Axel Pütz, ergänzt: „Das dauert höchstens noch zwei, drei Wochen und dann läuft das.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verbesserungen sehen die Mitarbeiter besonders in der Rampe, die zu den Containern führt. „Vorher waren die über eine Treppe erreichbar und man musste den ganzen Müll hochtragen“, erinnert sich Christian Hoehne. Jetzt können Kunden bequem bis vor die Container fahren und alles selbst entsorgen. Zum Helfen seien die Mitarbeiter zwar nicht verpflichtet, trotzdem tun sie es natürlich, wenn nötig. „Wenn eine ältere Dame zum Beispiel Unterstützung braucht oder wenn beim Entladen etwas kaputtgehen könnte.“

Ausbau in anderen Stadtteilen geplant

Die Geschäftsleitung der Stadtentsorgung hofft zukünftig auf Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge aus der Bevölkerung. „Wir wollen den Hof noch mehr servicegerecht gestalten“, so Henning Möbius. Andere Anlagen der Hansestadt sollen ebenfalls umgebaut werden. Als Nächstes dran: der Recyclinghof Dierkow. Je nach Planungsverlauf sollen die Arbeiten 2022 oder 2023 abgeschlossen sein.

Von Anh Tran