Körkwitz

Entweder Wasserskifahren ist extrem schwer oder ich bin einfach komplett talentfrei: Letzteres muss ich mir nach meinem Anfängerkurs in Körks Strandarena in Körkwitz eingestehen. Leider. Dabei war ich zu Beginn noch hochmotiviert und lauschte in meinen Neoprenanzug gequetscht dem Einführungsvideo. Die Ski ins Wasser tauchen, die Bindung einstellen und vorne an den Steg: In die Hocke gehen, die Muskeln anspannen, Gewicht nach vorne verlagern und dann los. Bigfoot-mäßig bewege ich mich mit den Skiern vorn an den Steg, greife nach der Leine und nehme meine Position ein. Dann kommt das Signal, die Leine ruckt an und ich werde abrupt vom Steg gezogen. Zuerst tauchen die Ski ins Wasser, dann mein Hintern, der einmal auf dem Nass aufsetzt, bevor mich die Leine kopfüber nach vorne zieht und ich im Wasser aufschlage und beide Ski verliere.

„Kann ja nur besser werden“

„Okay, gleich noch mal. Kann ja nur besser werden“, denke ich, fische nach meinen Skiern, schwimme um den Steg und krabbel aus dem Wasser, um mich wieder hinten anzustellen. Das werde ich in den nächsten zwei Stunden noch oft machen. Denn während zu Beginn fast alle Teilnehmer kopfüber mitgezogen werden und wie Playmobilmännchen durch die Luft fliegen – und ich dachte, die Pleiten-Pech-und-Pannen-Videos wären gestellt – sieht man bei vielen schon nach kurzer Zeit eine deutliche Verbesserung. „Wieso ist denn die Schlange hier nur noch so kurz?“ fragt mich unser Fotograf nach einiger Zeit. „Weil es auch Leute gibt, die hier fahren“, sage ich leicht genervt und gucke zu, wie ein kleiner Junge auf dem Wasser an mir vorbeizieht.

Niemals aufgeben

„Du kannst vorgehen, meine Arme tun schon weh“, sagt ein Mann hinter mir, der grade seine dritte Runde gefahren ist. „Schönen Dank auch“, und „mein Rücken tut weh“, denke ich. Trotzdem, niemals aufgeben. Doch nach zig weiteren missglückten Versuchen – bei denen der Lehrer vorn am Steg nicht müde wird zu betonen, dass das jetzt schon viel besser war, nur nicht nach hinten fallen - bin ich komplett desillusioniert. Doch das will man nicht gelten lassen und macht Trockenübungen mit mir. „Ich habe zwei kaputte Knie und es klappt trotzdem“, sagt einer der Profi-Fahrer und zieht mich in geduckter Haltung probeweise an einer Leine über den trockenen Steg. „Geht doch. Jetzt noch mal genauso“, sagt er. Ich nicke, greife die Leine und – lande mit einem Platsch doch wieder im Wasser.

Infos und Preise Geeignet für: alle Altersgruppen – Voraussetzung: Schwimmfähigkeit Preise: Anfängerkurs Wasserski (inklusive Ski/Kneeboard Neo und Weste) 29 Euro Kinder, 39 Euro Erwachsene; Anfängerkurs Wakeboard (inklusive Board, Neo und Weste) 36 Euro Kinder, 45 Euro Erwachsene sowie viele weitere Angebote Zeiten:April bis Ende Oktober, täglich 12 bis 19.30 Uhr, montags Ruhetag Infos: www.koerks.de oder telefonisch unter 015678 - 57 13 57, Am Bernsteinsee 1, 18311 Körkwitz

Nach zwei Stunden bin ich absolut desillusioniert und weiß, ich bin wirklich ein absoluter Körperklaus. Aber lustig war’s trotzdem – vor allem für die anderen.

Von Stefanie Büssing