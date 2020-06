Reetdachhaus in Lichtenhagen-Dorf nach Blitzeinschlag ausgebrannt

Lichtenhagen-Dorf

Ein kurzes, dafür aber sehr heftiges Unwetter ist am Samstagabend über die Hansestadt und den Landkreis Rostock hinweggezogen. Neben Starkregen und Sturm gesellte sich auch ein Gewitter dazu.

Reetdachhaus in Flammen aufgegangen

Offenbar wegen eines Blitzeinschlages geriet gegen 19 Uhr ein Reetdachhaus in der Dorfstraße in Brand. Augenzeugen, die den lauten Knall und das anschließende Feuer bemerkt hatten, riefen umgehend den Notruf. Bewohner sollen sich nach ersten Angaben zum Unglückszeitpunkt nicht im Inneren des Hauses aufgehalten haben.

Zur Galerie Infolge eines Blitzeinschlags ist ein Reetdachhaus in Lichtenhagen-Dorf (Landkreis Rostock) bis auf die Grundmauern abgebrannt

Berufsfeuerwehr Rostock im Einsatz

Kurz nach dem Notruf trafen zahlreiche Feuerwehren aus dem näheren Umkreis ein. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Dachstuhl. Da die zuerst alarmierten Kameraden nicht ausreichten, eilten Beamte aus der benachbarten Hansestadt Rostock in Form der Berufsfeuerwehr zur Hilfe. Während per Drehleiter und von allen Seiten auf dem Boden gelöscht wurde, galt es die angrenzenden Häuser, unter denen sich auch Reetdachhäuser befinden, zu schützen.

Keine Verletzten

So nässten die Feuerwehren die Dächer der Nachbarhäuser mit Löschwasser und verhinderten somit ein Übergreifen der Flammen auf das trockene Schilfrohr. Trotz des engagierten Einsatzes zahlreicher Helfer konnte nicht verhindert werden, dass das Haus, in das der Blitz einschlug, bis auf die Grundmauern niederbrannte. Verletzte gab es nicht. Während des Einsatzes blieb die Dorfstraße stundenlang gesperrt.

Schaden noch unklar

An der Unglücksstelle versammelten sich zahlreiche Schaulustige, so dass die Polizei extra Beamte abstellen musste, die sich den Gaffern widmeten. Der Schaden konnte von der Polizei noch nicht beziffert werden, die Kriminalpolizei nahm am Brandort bereits erste Ermittlungen zur genauen Ursache des Unglücks auf.

Von Stefan Tretropp