Referendariat in MV: „Es war die absolute Entschleunigung“

Sie haben es hinter sich. Nun sind Sara Seyboth und Anne Lehmann Pädagogen. Die beiden Lehrerinnen haben ihr 18-monatiges Referendariat – unter Lockdown-Bedingungen – abgeschlossen. Keine andere Generation von Anwärtern auf das Lehramt hatte bislang unter Umständen, wie sie in den Schulen coronabedingt herrschten, den letzten entscheidenden Weg zum Lehrerberuf absolvieren müssen. Stand April 2021 betraf das mehr als 800 Referendare, Frauen und Männer, in Mecklenburg-Vorpommern.

Anne Lehmann und Sara Seyboth stehen auf dem Neuen Markt in Rostock. Lässig gekleidet, konzentriert im Ton, immer wieder humorvoll, Piercings in den Nasen, direkter Blick. Anne, die 36-Jährige, Sara, die 27-Jährige. Aus Rostock. Beide haben Sonderpädagogik in der Hansestadt studiert. Sie arbeiten in kleinen Klassen mit maximal acht Schülern, die in ihrer emotionalen, sozialen Entwicklung beeinträchtigt sind. Kurz vor dem ersten Lockdown im März 2020 wurden sie als Referendare vereidigt. Dann war das Virus da und die Schulen dicht. „Ich war an zwei Schulen in Stralsund und musste plötzlich zu Hause bleiben“, berichtet die 36-jährige Anne Lehmann. Drei Lockdowns habe sie erlebt. „Beim ersten Mal war es noch planlos – es war die absolute Entschleunigung, die fand ich aber total gut.“

Die Praxis kam etwas zu kurz

Sara Seyboth erzählt, dass es bei ihr klassischen Distanzunterricht nicht gab. Das hing allerdings auch mit der technischen Ausstattung ihrer Schüler zusammen, die unzureichend vorhanden war. „Ich habe in der Notbetreuung gearbeitet, habe Wochenpläne für die Schüler erstellt.“ Positiv am Lockdown war für sie, dass sie ihre Examensarbeit in Ruhe schreiben konnte. „Für meine psychische Gesundheit waren der Wegfall des Schulunterrichts und die dadurch entfallene Doppelbelastung sicherlich gut.“ Aber: „Die praktische Zeit hat aber deshalb etwas gefehlt.“

Anne Lehmann hielt Kontakt zu den Schülern, sah und plante mit ihren Kollegen via Computer. „Das Gute am Lockdown war, dass es nun einen Zwang gab, Neuerungen durchzusetzen: Die Digitalisierung bekam einen ordentlichen Aufwind.“ Die Referendarinnen konnten mitgestalten, brachten einigen älteren Kollegen die digitalen Kniffe näher und „wir waren dadurch nicht nur Auszubildende“, sagt Anne.

Warum musste es der Lehrerberuf sein?

Sara Seyboth sagt: „Ich wollte nie Lehrerin werden. Ich war froh, als ich aus der Schule raus war, sie hatte mir keinen Spaß gemacht.“ Anne Lehmann schlägt in die gleiche Kerbe: „Ich habe Schule gehasst, nur Kunst und Musik haben mir gefallen.“ Eigentlich wollte sie Schauspielerin werden, hat jedoch ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kindergarten absolviert. „Das hat mich so gekriegt, ich wollte ab diesem Zeitpunkt unbedingt mit Kindern arbeiten, die es schwer haben.“

Bei Sara Seyboth war es so, dass sie mit „chaotischen Kindern“ arbeiten wollte. „Wir hatten immer Kinder zu Hause, weil meine Eltern in der Bereitschaftspflege sozial engagiert waren.“ Sie fuhr mit in Kindercamps oder war in die Hausaufgabenbetreuung der Kinder eingebunden – das machte ihr Spaß. „Außerdem mag ich gern Quatsch machen“, sagt sie lachend. Aber warum Sonderpädagogik? „Ich mag die Ehrlichkeit dieser Kinder, die gefördert werden müssen, sie sagen vieles geradeheraus, ich weiß, woran ich bin“, sagt sie. Anne Lehmann ergänzt: „Unsere Schüler haben oft Schicksalsschläge hinter sich, Trennungen, Streit, Gewalt und sind teilweise traumatisiert.“ Wenn sie etwas verändern und verbessern kann, sie es schaffe, an die Schüler heranzukommen, dann seien das wunderbare Fortschritte. „Zwischenmenschlich geben uns die Kinder viel.“

„Bildungssystem muss flexibler werden“

Die beiden Frauen hoffen, dass sich das Bildungssystem künftig weiterentwickelt. „Kinder müssen lernen, wie man lernt, wie man sich organisiert“, sagt Anne Lehmann. Es fallen Begriffe, wie Fehlerkultur, offenes Lernen oder Zeitmanagement. Warum ist Homeschooling in Deutschland unter normalen Bedingungen eigentlich verboten?, fragt sie. Kinder, die jeden Tag Horror vor der Schule haben, müssten die Chance bekommen, zu Hause zu lernen. „Das Bildungssystem muss flexibler werden“, sagt Sara Seyboth. Noch sei es zu starr.

„Natürlich muss Schule auf die Leistungsgesellschaft vorbereiten, ansonsten bekommen Schulabgänger einen Schock und das wäre fahrlässig“, meint sie. Letztendlich steige und falle alles mit den Lehrkräften, weiß Anne Lehmann. Innovative, leidenschaftliche Lehrer, die den Nachwuchs stärken und selbstständig machen. Die gebe es zum Glück überall, resümiert sie.

Jetzt sind sie richtig verantwortlich

Jetzt sind Sommerferien. „Ich muss erst mal wieder lernen, Freizeit zu haben“, sagt Sara Seyboth. „Das Referendariat hat mich echt vereinnahmt.“ Doch die Damen bleiben Realisten. „Wir wissen, dass Lehrer zehn bis 15 Jahre brauchen, um komplett sicher zu werden“, so Anne Lehmann. Weil immer wieder und täglich neue Situationen auftreten. Das Referendariat war insofern ein Anfang des praktischen Lernens. „Jetzt, nach dem Referendariat, sind wir in der Schule nicht mehr nur dabei, sondern tragen ab jetzt richtig Verantwortung“, fasst sie zusammen. Ein bisschen schöne Aufregung vor der Zukunft schwingt da mit.

Von Klaus Amberger