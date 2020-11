Rostock

Der November gilt nicht als der schönste Monat des Jahres – doch mit einem Ausflug in unsere nahe gelegenen Wälder und einer vorbereiteten Schatzsuche kann er richtig aufregend werden. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Besonders gut geeignet für eine Schatzsuche: der Wald in Wilhelmshöhe, der Barnstorfer Wald oder die Rostocker Heide. Alle drei haben einen Parkplatz. Es eignen sich aber auch das eigene Stadtviertel oder der Garten in und mit der Kleingartenanlage. Je nachdem, wie viele Rätsel die Kinder lösen müssen, dauert die Schatzsuche zwischen ein und zwei Stunden.

Geheimnisvolle Post am Strand entdeckt

Eine Flaschenpost am Strand. Hier beginnt die Schatzsuche. Quelle: Stefanie Adomeit

Aufgeregt kommen die sechs Kinder an den Strand von Wilhelmshöhe gelaufen. Hier soll etwas angeschwemmt worden sein. Aber was? „Da im Sand ist eine Flasche“, ruft Alina. Tatsache – eine Flaschenpost!

Auf dem Zettel steht, dass der Waldkobold Smeagol den Schatz der Ostsee gestohlen hat: eine Kiste voller Bernstein. Die Schätze hat er dann verzaubert und im Wald versteckt. Die Aufgabe der Kinder ist es, die magischen Rätselbäume zu finden. An jedem Baum gilt es eine Aufgabe zu lösen, um den Schatz zu finden. Für jede gelöste gibt es eine Silbermünze.

Aufgabe Nummer eins: Die Kinder sollen sich im magischen Wald umsehen und etwas glattes, raues oder pieksiges suchen. Schnell laufen die Schüler durch den Wald. Mariella findet eine Tannnadel, Moritz ein Blatt, Christian einen Stock und Max einen Kienapfel. Die erste Aufgabe ist gelöst. Es gibt die erste Silbermünze. Jubelnd über den Erfolg geht es weiter auf die Suche nach dem magischen Baum mit der Nummer Zwei.

Augen und Ohren auf bei der Schatzsuche

In dem Brief wird beschrieben, was die Kinder auf der Schatzsuche erwartet. Quelle: Stefanie Adomeit

Aufgabe Nummer zwei: Die jungen Schatzsucher müssen jeweils einen Stock finden, mit diesem eine Kette bilden und dann über ein Seil steigen. Dieses darf aber nicht berührt werden und die Kette darf auch nicht „reißen“, sonst gibt es keine Silbermünze.

Vorsichtig steigen die Schatzsucher über das Seil, was von den Eltern festgehalten wird. Gar nicht so einfach. Aber die Schatzsucher schaffen es und bekommen ihre nächste Münze. Nun gilt es den Baum mit der Nummer Drei ausfindig zu machen. Gefunden!

Aufgabe Nummer drei: Um hier ihre nächste Silbermünze zu bekommen, müssen die Schüler eine Rechenaufgabe lösen. Addieren und dividieren heißt es nun. Nach ein paar Versuchen kommen die Grundschüler schließlich auf das richtige Ergebnis. Juchhuu – wieder eine Runde weiter.

Aufgabe Nummer vier: Zugehört! Jetzt heißt es Ohren auf und ganz leise sein. Denn die Aufgabe kann nur gelöst werden, wenn ganz genau zugehört wird. Was ist hier im Wald zu hören? „Vogelgezwitscher“, ruft Christian. „Das Meer“, sagt Alina. Geschafft! Nun schnell den nächsten magischen Baum finden und weiter geht es.

Tasten und rennen für die Silbermünzen

Die Silbermünzen bekommen die Kinder für jede gelöste Aufgabe. Quelle: Stefanie Adomeit

Aufgabe Nummer fünf: Augen auf! Nachdem zuvor aufmerksam zugehört werden musste, heißt es jetzt Augen auf: Welche Tierspuren sind zu sehen. Und von welchem Tier stammen sie? Jetzt wird es schwierig. Denn viel Laub bedeckt den Boden. Aber eine Spur wird entdeckt: Pfoten von einem Hund. Naja, zwar kein Waldbewohner, aber dafür eine Tierspur. Die nächste Münze ist „erarbeitet“.

Aufgabe Nummer sechs: Auf Tuchfühlung! Jeder sucht sich einen kleinen Gegenstand. Sieht sich diesen genau an und fühlt ihn vor allem. Denn alle Früchte des Waldes kommen in ein kleines Säcklein und müssen dann ertastet werden. Jeder das, was er zuvor gefunden hat. Gar nicht so einfach. Aber alle finden ihre Dinge wieder: Tannzapfen, Stein, Stock, Blätter, Beeren ... Super gemacht. Auf zum nächsten magischen Baum.

Aufgabe Nummer sieben: Jetzt wird es sportlich! Zwei Freunde vom Waldkobold Smeagol, die zwei frechen Füchse Flo und Flex, besitzen einen magischen Fuchsschwanz. Den brauchen die abenteuerlustigen Schatzsucher, um ihre nächste Silbermünze zu bekommen. Bekommen sie diese nicht, werden sie in Kröten verwandelt.

Nun heißt es, dass sich Eltern oder Begleiter einen selbst gebastelten Fuchsschwanz an die Jacke klammern und von den Kindern gefangen werden müssen. Puh, jetzt wird gerannt! Nach ein paar Minuten und schnellem Gerenne haben sie den Fuchsschwanz ergattert. Jetzt aber zur nächsten Aufgabe – der Schatz wartet!

Glückwunsch – Der Schatz wurde gefunden!

Der Schatz ist gefunden! Was für ein aufregender Tag! Quelle: Stefanie Adomeit

Aufgabe Nummer acht: Sprachlos! Jetzt darf nicht geredet werden. Jeder Schatzsucher bekommt ein Bild mit einem Waldbewohner an die Jacke geklebt. Keiner darf sehen, welches Tier es ist. Haben alle eins, müssen sich die gleichen Tiere wortlos finden. Gar nicht so einfach, sich ohne Worte zu verständigen! Haben alle ihren Partner gefunden? Klasse!

Dann gibt es jetzt noch eine letzte Rechenaufgabe. Gelöst! Alle Münzen erarbeitet! Aber wo ist jetzt der Schatz? Die Kinder laufen durch den Wald – nach ein paar Hinweisen finden sie die braune Schatzkiste in einem Gebüsch. Die Aufregung steigt! Was ist in der Kiste? Gelüftet – jeder Schatzsucher bekommt eine kleine Tüte mit Süßem, etwas zum Lesen und was für die Schule!

„Die Schatzsuche hier im Wald ist richtig cool! Zu Hause wäre das langweilig gewesen“, sagt Alina. Und Max ergänzt: „Ich fand die Rätsel voll cool und dass wir einen Schatz finden mussten. Auch die Idee mit dem Kobold war echt witzig.“

Und das wird für die Schatzsuche benötigt

Einige der Utensilien, die für die Schatzsuche benötigt werden. Quelle: Stefanie Adomeit

1 Flasche für die Flaschenpost (es sind natürlich auch andere Behälter möglich)

Koboldzahlen (je nach dem wie viele Aufgaben gelöst werden müssen)

Münzen (auch so viele, wie Aufgaben gelöst werden müssen)

Flaschenpost – also der Text, in dem den Kindern erzählt wird, was sie machen sollen und was sie erwartet

1 Seil oder Bindfaden

1 Säckchen für die gesammelten Münzen

2 Fuchsschwänze und Klammern zum Befestigen an der Jacke (die Fuchsschwänze können aus Papier selbst gebastelt werden)

Tierbilder – immer zwei von einem Tier, damit sich die Paare finden; die Anzahl der Paare ist abhängig von der Anzahl der Kinder

Klebeband

1 Schatzkiste – diese wird von den Kindern gesucht und sollte vorher gefüllt werden; am besten machen sich kleine Tüten – für jedes Kind eins, damit es beim Aufmachen der Kiste keinen Streit gibt

Tüten mit Inhalt für die Schatzsuche

gelbe Plastikeier vom Überraschungsei – hier kann die Aufgabe drin versteckt sein; der Vorteil: es ist gut zu sehen, nicht so leicht und kann an den Baum gelegt werden.

Von Stefanie Adomeit