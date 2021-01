Region Rostock verzeichnet im Januar mehr Arbeitslose

Rostock/Bad Doberan

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Rostock ist im Januar im Vergleich zum Dezember angestiegen. Darüber informierte Anke Diettrich, Leiterin der Rostocker Arbeitsagentur. Demnach waren 1159 Personen mehr arbeitslos gemeldet. „Im Vergleich zum Jahresbeginn 2020 stieg die Arbeitslosigkeit, bedingt durch das ohnehin erhöhte Niveau durch die Pandemie, auf 7,2 Prozent,“ erklärte Diettrich. Im Vormonat lag sie bei 6,7 Prozent.

In der Hansestadt Rostock waren im Januar 9045 Personen arbeitslos (Arbeitslosenquote 8,3 Prozent), im Landkreis Rostock waren es 6726 Männer und Frauen (Arbeitslosenquote 6,2 Prozent). Die Geschäftsführerin berichtet weiter: „Diese durchaus typische Steigerung zwischen Dezember und Januar geht zurück auf das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge zum Jahreswechsel und die geringeren Beschäftigungsmöglichkeiten in den Außenberufen im Winter.“ Dennoch hätten im Januar 716 Menschen einen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet. Das zeige, dass der Arbeitsmarkt trotz der vielen Unsicherheiten hinsichtlich des Corona-Infektionsgeschehens dynamisch sei.

3515 Stellenangebote im Bestand

Als weiteren Beleg dafür nennt Anke Diettrich die Jobangebote, die der Arbeitsagentur zugehen. Firmen in der Region Rostock meldeten im Januar 719 offene Arbeitsstellen. Damit befinden sich 3515 Stellenangebote im Bestand der Arbeitsagentur. Das Gesundheits- und Sozialwesen sucht mit 395 offenen Stellen die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gefolgt vom Baugewerbe (324 offene Stellen) und dem Verarbeitenden Gewerbe (316 offene Stellen).

Dass der regionale Arbeitsmarkt robust sei, zeigen auch die jüngsten Zahlen in der Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Ihre Anzahl sank trotz der Auswirkungen der Pandemie seit vergangenem Frühjahr von Juni 2019 bis Juni 2020 nur minimal um 0,3 Prozent auf 161 039. Ein stabilisierender Faktor war dabei das Kurzarbeitergeld, welches vielfach von den Unternehmen genutzt wurde, um ihre Arbeitskräfte zu halten.

Mehr Anzeigen für Kurzarbeit

Die Zahl neuer Anzeigen von Kurzarbeit hatte nach dem Höchststand im März/April 2020 in den Folgemonaten deutlich abgenommen. Seit November ist in Folge des Lockdowns wieder ein merklicher Anstieg zu verzeichnen. So haben im Januar 394 Betriebe für 3616 Mitarbeitende Kurzarbeit angezeigt. Seit Beginn der Corona-Krise im März des vergangenen Jahres haben in der Region Rostock insgesamt 6347 Betriebe für 66 331 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt.

Von OZ