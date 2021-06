Rostock

Eier, Fleisch, Milch, Backwaren, Obst und Gemüse – wer all diese Lebensmittel frisch bei den Erzeugern einkaufen möchte, muss bislang von Hofladen zu Hofladen fahren oder auf einem von Rostocks Wochenmärkten die Stände der Händler ablaufen. Doch ab sofort können alle, die für regionale, saisonale Produkte schwärmen, bequem online den Wunsch-Einkaufskorb mit Leckereien füllen. Die Marktschwärmerei macht’s möglich.

Hinter dem Namen steckt eine Initiative, die 2010 in Frankreich gegründet wurde, sich dem Motto „Fairer einkaufen, besser essen“ verschrieben hat und inzwischen in vielen Ländern Europas Kunden mit Lebensmitteln versorgt. In Deutschland gibt es bis dato 140 Schwärmereien, 121 weitere sind im Aufbau. In Rostock öffnet am 17. Juni die erste Marktschwärmerei Mecklenburg-Vorpommerns. Bestellt werden kann aber schon jetzt. Das Konzept ist so einfach wie genial: Es kombiniert Online-Shop mit Bauernmarkt.

Große Auswahl an regionalen Produkte

So funktioniert’s: Kundinnen und Kunden registrieren sich auf der Onlineplattform www.regionalmarkt-rostock.de, legen die gewünschten Produkte in einen virtuellen Einkaufskorb und bezahlen sie. Mindestbestellwert und Mitgliedsbeiträge gibt es nicht. Beim Angebot wird nahezu jeder Geschmack bedient: Feinkost wie Frischkäse-Pralinen und Honig sind ebenso Teil des Sortiments wie Kohlrabi, Bio-Burger-Patties oder Süßes wie vegane Donuts und Heidesandkekse. Die Getränkepalette reicht vom Apfelsaft bis zum Gin.

Die Bestellungen werden an die jeweiligen Erzeuger weitergeleitet. Diese wiederum liefern die Ware zum Verteilerstandort. In Rostock ist das die Frieda23 in der KTV. Hier können die Kunden künftig jeden Donnerstag zwischen 16.30 und 18 Uhr die Produkte abholen, die sie bis zum vorhergehenden Dienstag online geordert haben. Wer es bequemer mag, kann sich den Einkauf gegen Aufpreis umweltfreundlich vom Fahrradkurierdienst Cykelbude nach Hause liefern lassen.

Die Schwärmerei in Rostock wird von einer Gastgebergemeinschaft aus Wirtschaft, Kultur, Tourismus und Landwirtschaft ehrenamtlich organisiert. Als Träger fungiert der neu gegründete gemeinnützige Verein Regionalmarkt Rostock. Die Werte des Vereins sind Fairness, Regionalität, Transparenz, Vertrauen und Vielfalt. Das deckt sich mit dem Grundgedanken der internationalen Marktschwärmer-Community.

Die digitale Direktvermarktungs-Plattform will allen einen Zugang zu regionalen Lebensmitteln ermöglichen, um am Aufbau eines fairen und nachhaltigen Ernährungssystems mitzuwirken. Das soll sich auch für die Erzeuger auszahlen: Sie legen selbst die Preise fest. „Bei einem Einkauf über 100 Euro gehen 81,65 Euro direkt an sie. Die restlichen 18,35 Euro werden zwischen den Gastgeber*innen und dem Marktschwärmer-Team aufgeteilt“, so das Projektteam von Marktschwaermer.de. Ziel sei, aktiv an der Agrarwende hin zu mehr Nachhaltigkeit und fairen Marktstrukturen mitzuwirken.

Von Antje Bernstein