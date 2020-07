Rostock

„Das letzte Mal war ich vor fünf Jahren hier“, sagte Regisseur Burhan Qurbani am Dienstagabend in Rostock. Anfang 2015 hatte Qurbani den Film „Wir sind jung. Wir sind stark“ über die ausländerfeindlichen Ausschreitungen von Lichtenhagen in Rostock vorgestellt. Und nun ein weiteres, diesmal monumentales Werk: „ Berlin Alexanderplatz“, nach Motiven des gleichnamigen Romans von Alfred Döblin (1878-1957). Für diesen Streifen hatte Burhan Qurbani auf der Berlinale 2020 den deutschen Filmpreis erhalten, die mediale Aufmerksamkeit war im vergangenen Februar immens.

„Ich bin mit diesem Roman großgeworden, habe ihn mehrfach gelesen“, sagte der Regisseur beim Filmgespräch im Lichtspieltheater Wundervoll. „Wir haben den Stoff in der Schule immer wieder durchgekaut!“ Qurbani hatte des Buch auch als Thema für seine Abiturprüfung gewählt, kam mit dem Stoff aber nicht zurecht. „Der Autor hält einen immer auf Armlänge entfernt“, ärgerte sich Burhan Qurbani.

Erlebnisse in Berlin als Auslöser, den Film zu drehen

Er habe dieses Buch auch nie verfilmen wollen; spätestens mit der TV-Serie von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1980 war eigentlich alles gesagt. Aber dann gab es einen anderen Auslöser: „Ich bin von 15 Jahren nach Berlin gezogen“, erzählte der Regisseur, seine Wohnung liegt der Nähe des Volksparks Hasenheide.

Als Anwohner wurde Burhan Qurbani dort mit den Drogendealern konfrontiert, die im Park ihren Handel betreiben. Qurbani wurde besonders auf die dort handelnden Schwarzafrikaner aufmerksam. Allmählich entstand bei ihm die Idee, ein Flüchtlingsschicksal zum Thema seines nächsten Films zu machen. Das stieß bei seinen Produzenten nicht gleich auf Gegenliebe. Aber dann hatte Burhan Qurbani die Idee, diese Flüchtlingsproblematik „wie eine Folie“ über den Stoff von „ Berlin Alexanderplatz“ zu legen.

Der Regisseur Burhan Qurbani stellte am 28. Juli in Rostock seinen Film vor. Quelle: Thorsten Czarkowski

Acht, neun Drehbuchfassungen entstanden

Alfred Döblin schilderte in seinem 1929 erschienenen Roman den Außenseiter Franz Biberkopf, der zur Gesellschaft dazugehören will, aber es nicht schafft und in die Kriminalität abgleitet. Wie kann man diese Geschichte heute erzählen? Das Schicksal des aus Afrika geflüchteten Francis (der im Laufe des Films in Franz umbenannt wird) bot die Möglichkeit, diesen Stoff aus den 1920er Jahren ins Heute zu holen.

Ein langer Arbeitsprozess folgte. „Es entstanden acht oder neun Drehbuchfassungen“, berichtet der Regisseur über den Schreibprozess. Die letzte Arbeitsfassung des Films war schließlich fünf Stunden und 45 Minuten lang. „Für mich war diese Länge eigentlich perfekt“, sagte Qurbani. Doch dann waren Kürzungen nötig, natürlich auch, um den Film besser vermarkten zu können.

Film bietet Einblick in eine (kriminelle) Parallelwelt

Grandios bebildert wird das Schicksal eines Flüchtlings, der sich in der Kriminalität seinen Platz suchen muss, weil es woanders keine Nische für ihn gibt. Es ist auch das Bild einer Gesellschaft, in der Illegale als moderne Arbeitssklaven gnadenlos ausgebeutet werden. Der nun dreistündige Streifen bietet damit ein alternatives Berlin-Panorama von heute, das in Teilen erschreckt. Es ist nämlich ein Blick in die (kriminelle) Parallelwelt einer Großstadt von heute.

Neben Hauptdarsteller Welket Bungué liefern auch Jella Haase und Albrecht Schuch sehr starke Leistungen ab. Zu sehen war in Rostock, wie auch auf der Berlinale, die dreistündige Version. „Auf der Berlinale ging damals das Gerücht um, es gäbe ausschließlich dort die Langversion zu sehen“, sagte Qurbani. „Dann sind dort alle in den Film gelaufen.“ Nicht nur das Publikum war begeistert, Lohn für die Arbeit war der Deutsche Filmpreis 2020. Doch dann stoppte die Corona-Pandemie vorerst den für April geplanten Filmstart, der dann auf Mitte Juli verschoben wurde.

Streifen mit fundamentaler Wucht und intensiven Bildern

Jetzt hat diese aktuelle Fassung von „ Berlin Alexanderplatz“ ihren Weg zum Publikum gefunden. In Rostock war der Film ein emotional starkes Erlebnis, mit manchmal auch verstörenden Bildern. Obwohl ausverkauft, war das Kino „Metropol“ wegen der aktuellen Corona-Sicherheitsbedingungen und den Abstandsregelungen leider nur teilweise gefüllt.

Das Publikum faszinierte aber der Film in seiner fundamentalen Wucht und den intensiven Bildern, auch der gut aufgelegte Regisseur Burhan Qurbani mit seinen interessanten Produktionsnotizen.

Von Thorsten Czarkowski