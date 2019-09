Rostock/Laage

So hatte sich ein 41-Jähriger seinen Start in den Urlaub wohl nicht festgestellt. Auf dem Weg nach Mallorca ist der Mann auf dem Flughafen Laage ( Landkreis Rostock) am Sonnabend von der Bundespolizei festgenommen worden. Der Grund: Gegen den 41-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Detmold vor, wonach er noch sechs Monate einer Haftstrafe absitzen muss. Außerdem wurde der Mann per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Paderborn gesucht, da er zu einem Termin bei einem gegen ihn geführten Gerichtsverfahren unerlaubt fernblieb. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Auch die Reise eines Crew-Mitgliedes ist auf einem Kreuzfahrtschiff im Rostocker Seehafen am Sonntag vorzeitig beendet worden. Gegen den 51-Jährigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg vor. Er sollte 4760 Euro sowie Verfahrenskosten von 338,65 Euro zahlen. Da er das nicht konnte, kommt er nun für 119 Tage ins Gefängnis.

Von OZ