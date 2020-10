Rostock

Dänemark schließt angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuansteckungen seine Grenze für Urlauber aus Deutschland weitgehend. Das dänische Außenministerium gab am Donnerstag bekannt, dass Menschen aus Deutschland ab Samstag nur noch einreisen dürfen, wenn sie einen triftigen Grund haben.

Grund sind die steigenden Corona-Neuinfektionszahlen. Das teilte der dänische Außenminister Jeppe Kofod am Donnerstag mit.

„Wir sind nicht überrascht, da die dänischen Politiker das in den vergangenen Tagen schon in Erwägung gezogen haben. Aber wir sind sehr traurig, dass es so entschieden wurde. Es betrifft ja sowohl deutsche, als auch dänische Reisende“, sagt Anette Ustrup Svendsen, Sprecherin von Scandlines. Die Reederei bietet unter anderem Fahrten von Rostock ins dänische Gedser an. „Daran wird sich auch erst einmal nichts ändern. Schließlich haben wir auch viele Pendler, viele LKWs, die auf die Fähre angewiesen sind.“

Triftige Gründe

Dänemark betreten dürfen diejenigen, die einen Job oder Studienplatz in dem skandinavischen Land haben oder Familie besuchen wollen. Ausgenommen von dem Einreiseverbot sind außerdem Geschäftsreisende, auch Bewerbungsgespräche und Beerdigungen zählen als Gründe. Ausgenommen sind außerdem Deutsche, die ein Ferienhaus in Dänemark besitzen, wie Außenminister Jeppe Kofod am Donnerstag sagte. Wer sich im Land aufhalte, müsse aber nun nicht überhastet abreisen.

Auch Touristen werden mitgenommen

Mit der klassischen Urlaubsreise wird es allerdings aktuell nichts. Touristen dürfen nicht einreisen. Dennoch werden sie weiterhin von „ Scandlines“ mitgenommen, wie Anette Ustrup Svendsen erklärt. „Jeder, der ein gültiges Ticket hat, darf an Bord“, sagt sie. „Wir sind ja keine Behörde. Natürlich weisen wir darauf hin, dass es bei der Einreise Probleme geben könnte. Aber das ist die Entscheidung der dänischen Behörden, ob Einreisende abgewiesen werden oder nicht.“

Svendsen hofft, dass zumindest Transit-Reisende, etwa auf der Durchreise nach Schweden, Dänemark betreten dürfen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Probleme gibt“, sagt sie.

Transit möglich

Für den Großteil der weiteren Staaten in Europa gelten diese Einreisebeschränkungen bereits seit Längerem. Die dänischen Behörden haben daher grundsätzliche Regelungen für den Umgang mit Einreisenden aus Risikogebieten veröffentlicht. „Sie können durch Dänemark reisen, um Urlaub außerhalb Dänemarks zu machen. Der Transit sollte jedoch unverzüglich erfolgen“, heißt es. „Dies gilt auch für Ferien in Privathäusern oder privat vermieteten Sommerhäusern.“

An der Grenze müssen entsprechende Nachweise erbracht werden – dazu zählen unter anderem die Buchungsbestätigung für ein Sommerhaus oder ein Hotel. „Wenn Sie in einem Privathaushalt wohnen, müssen Sie eine Bestätigung vorlegen, dass Sie das Haus angemietet haben“, heißt es. Die Bestätigung muss zudem die Kontaktdaten des Vermieters enthalten.

Behörden raten von Reisen ab

Die dänischen Behörden raten von Reisen ins Ausland ab, wenn es dort binnen einer Woche mehr als 30 neue Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner gegeben hat. Die Maßnahme wird zurückgenommen, wenn der Wert wieder auf unter 20 fällt. Wer aus einem Land mit einem Wert über 30 nach Dänemark zurückkehrt, wird zur 14-tägigen Quarantäne aufgefordert. Die dänischen Quarantäneregeln gelten nun für alle europäischen Länder außer Norwegen, Griechenland und wenige Regionen in Schweden.

