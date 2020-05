Reiterhöfe in MV in Not: Wegen Corona sind die Stallgassen leer

Diedrichshagen

Es ist außergewöhnlich still auf dem Reiterhof Blohm in Diedrichshagen ( Landkreis Rostock). Die Apartments der Feriengäste stehen leer, es gibt keinen Reitunterricht, keine gemeinsamen Ausritte, keine Kutschfahrten. Stefanie Blohm blickt niedergeschlagen über den bei Warnemünde gelegenen Hof. „Wir haben im Moment fast gar keine Einnahmen mehr, aber unsere Kosten für Futter, Löhne und alles andere laufen natürlich weiter.“ So wie ihr geht es derzeit allen in der Branche.

Die Probleme der Reitställe, Züchter und Vereine sind vielfältig. Sie fangen schon damit an, dass wegen der Abstandsvorschriften nicht das gesamte Team gleichzeitig beim Füttern und Ausmisten Hand in Hand arbeiten kann. Dazu kommt, dass auch die Reiter, die sich um die Tiere kümmern wollen, auf Abstand gehalten werden müssen. Stefanie Blohm greift zu ihrem Handy und erklärt: „Wir haben Anwesenheitslisten erarbeitet, die Absprachen laufen über eine Whatsapp-Gruppe.“

Vierbeinige Spitzensportler müssen weiter trainiert werden

Ein totaler Shutdown, ein Herunterfahren des gesamten Systems – im Reitsport ist das schwierig, denn anders als einen Fußball, den man vorübergehend in die Ecke legen kann, geht das mit Pferden nicht. Auch die Variante, nicht ausgelastete Tiere einfach auf die Weide zu schicken, funktioniert nur selten, so Claudia Krempien vom Pferdesportverband Mecklenburg-Vorpommern.

Sie erklärt: „Das kann man vielleicht mit dem Familienpony machen, das ohnehin nicht so oft geritten wird. Aber wir haben hier im Land auch viele Sportpferde, die sich für Tokio qualifiziert haben, die auf Landesmeisterschaften, Bundeschampionate oder den Preis der Besten vorbereitet werden.“ Diese vierbeinigen Spitzensportler müssten auch in Corona-Zeiten weiter trainiert werden.

Reitvereinen fehlen die Touristen – und damit auch das Geld

Wirtschaftlich sind vor allem all jene stark betroffen, die in erster Linie vom Reittourismus leben. Überall in den Vereinen fehlt das Geld, das sonst über den Schulbetrieb und über Veranstaltungen in die Kassen gekommen ist. Und zu allem Übel haben derzeit viele Besitzer von Privatpferden, die ihre Rösser in Pensionsboxen untergestellt haben, finanzielle Schwierigkeiten und können das Geld dafür einfach nicht mehr aufbringen. Familien, die durch Kurzarbeit oder Jobverlust knapp bei Kasse sind, streichen oft zuerst den Reitunterricht für die Kinder.

Teamleiterin Kati Dippmann vom Reiterhof Blohm bringt das Futter für die Tiere – und ist dabei ungewöhnlich alleine in der Stallgasse. Quelle: Katja Bülow

Auch die Züchter im Lande haben existenzbedrohende Probleme. Das liegt zum einen daran, das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten der Verkauf von Pferden stets deutlich zurückgeht. Schon jetzt seien die Preise für Pferde deutlich gesunken, so Anne-Katrin Kurp, die mit ihrem Mann Ansgar das Gestüt Nordvorpommern betreibt. Zum anderen ist es für sie auch nicht gut, dass alle Turniere bis auf weiteres abgesagt sind. Der Grund: „Ohne Turniererfolge werden unsere Pferde nicht teurer.“

Hilfe vom Pferdesportverband In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 265 pferdehaltende Betriebe, mehr als 9300 Mitglieder im Pferdesport und 1700 Züchter. Ihnen allen will der Pferdesportverband in der Krise beratend zur Seite stehen. Geschäftsführerin Claudia Krempien versichert: „Unsere Mitglieder können uns fast zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, können ihre Sorgen und Nöte loswerden. Wir helfen, wo wir können – mit Informationen, bei Fragen zu Anträgen, wenn es Probleme mit einer Behörde gibt.“

Internationale Pferdezucht bricht weg

Weil es in Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise wenig zahlungskräftige Kundschaft gibt, ist die Zucht traditionell auf den Verkauf außerhalb der Landesgrenzen angewiesen. Derzeit allerdings gibt es in dieser Hinsicht kaum Gelegenheiten, so Kurp: „Der amerikanische Markt, der für uns immer sehr wichtig war, ist komplett weggebrochen. Und Auktionen gibt es derzeit höchstens online – was gar nicht so schlecht läuft wie erwartet, aber eben auch nicht besonders gut.“

Reitstall nach Plan: Stefanie Blohm hat strikt durchorganisiert, wer wann auf der Anlage sein kann. Quelle: Katja Bülow

Immerhin: Die Krise bringt auch Neuerungen hervor. Weil Auktionen teils auf unbestimmte Zeit verschoben wurden, gehen Händler derzeit dazu über, potenziellen Kunden ihre Tiere per Video vorzustellen – mit Homestories aus dem Pferdestall sozusagen.

Von Katja Bülow