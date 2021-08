Rostock/Greifswald

Das gefürchtete Norovirus grassiert in MV: Immer mehr Kitas und private Haushalte sind in den vergangenen acht Wochen von dem Magen-Darm-Virus betroffen gewesen. 246 Mal wurde die hochansteckende Krankheit laut Landesamt für Gesundheit und Soziales MV gemeldet – das ist der höchste Wert in diesem Zeitraum seit zehn Jahren. Zum Vergleich: 2020 waren es lediglich 20, das Jahr davor 142 Infektionen.

Tatsächlich liegt die Dunkelziffer laut Landesamt um ein Vielfaches höher, weil längst nicht jeder Erkrankte zum Arzt geht oder labordiagnostisch getestet wird. Am stärksten betroffen sind derzeit die Kreise Vorpommern-Greifswald (54) sowie Landkreis (50) und Hansestadt Rostock (51).

Lesen Sie auch: Güstrower Kinderarzt zu Noroviren: Was Eltern im Fall des Falles tun müssen

Extrem ansteckend – in Kitas rasant verbreitet

Noroviren gehören zu den häufigsten gemeldeten Infektionskrankheiten in Deutschland. Sie verursachen neben Übelkeit, Bauchschmerzen und leichtem Fieber meist schwallartiges Erbrechen, oft zeitgleich begleitet von Durchfall. Viele Kleinkinder müssen sich innerhalb weniger Stunden mehr als ein Dutzend mal übergeben.

Und die Viren haben eine enorme Ansteckungskraft. Fragt man in betroffenen Kitas nach, melden sich reihenweise erst die Kinder, dann Erzieher und schließlich Eltern ab. „Noroviren können sich rasant verbreiten und Gastroenteritis-Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäusern, Seniorenzentren oder auf Kreuzfahrtschiffen verursachen“, sagt Lagus-Sprecherin Katja Dahlmann. Übertragen wird das Virus fäkal-oral, weshalb starke Hygienemaßnahmen extrem wichtig seien.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns größter Kitaträger Institut Lernen und Leben hatte in den letzten Wochen mit Noroviren zu kämpfen. In vier Einrichtungen brach die Infektion erwiesenermaßen aus. Andrea Kutzke, Bereichsleiterin für Kitas beim ILL, weiß, wie schwer das Virus loszuwerden ist. „Das Norovirus aus Kindertageseinrichtungen zu verbannen, ist ein zeitintensives und aufwändiges Unterfangen, das mitunter auch mal vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen kann.“ So werden beispielsweise alle Spielsachen und Oberflächen, die von Kindern angefasst oder in den Mund genommen werden können. Dabei stehen auch die Sanitäranlagen im Fokus.

Kaum Patienten in den Kliniken In den Krankenhäusern in MV ist das Norovirus bisher kein großes Problem. Dr. Micha Löbermann, kommissarischer Abteilungsleiter der Tropenmedizin und Infektionskrankheiten an den Uni-Kliniken Rostock, informiert: „In unserer Abteilung können wir keine ungewöhnliche Häufung an Fällen beobachten. Allerdings kommen Ausbrüche von Norovirus-Infektionen in den Wintermonaten häufiger vor.“ Von 148 Untersuchungen im August seien sieben Patienten positiv auf das Virus getestet worden. Nur zwei Patienten wurden stationär wegen einer Norovirus-Infektion behandelt. Beide hatten keinen ungewöhnlichen Verlauf. Im Klinikum Südstadt in Rostock gab es in den vergangenen Wochen laut der Leitenden Krankenhaushygienikerin Dr. Melanie Jäckel gar keine Norovirus-Infektionen. An den Unikliniken in Greifswald sind in den vergangenen vier Wochen sechs Patienten aufgenommen worden, allerdings ebenfalls ohne Komplikationen. „Diese Zahl ist für die Jahreszeit durchaus üblich. Richtig ist, dass die Zahlen noch etwas niedriger waren, als die Corona-Schutz-Bestimmungen noch strenger und die Menschen diesbezüglich noch vorsichtiger waren“, sagt Christian Arns, Sprecher der Unikliniken Greifswald.

Brechdurchfall: Bei Kleinkindern droht schnell die Austrocknung

Die gute Nachricht: In der Regel verläuft die Infektion zwar heftig, aber kurz. Bei Babys und Kleinkinder besteht allerdings die Gefahr einer Dehydrierung (Austrocknung). „Heute führen die Noroviren bei den Magen-Darm-Erregern am häufigsten zu Krankenhausaufenthalten. Die Kleinen haben einfach ein hohes Risiko, auszutrocknen“, sagt der Güstrower Kinderarzt Steffen Büchner, Sprecher des Kinderärzteverbandes MV. Es komme zwar nicht in den meisten Fällen dazu, aber er habe in den letzten Wochen etwa sechs kleine Kinder in die Klinik eingewiesen.

Noro-Infektionen: Sonst eher im Winter, jetzt im Sommer

Aber sind die Magen-Darm-Viren nicht eher ein Winterphänomen? Wie kommt es, dass die Fälle jetzt so stark im Sommer auftreten? Bis 2019 lagen die Spitzenwerte laut Lagus in den Winterwochen und die meisten Fallmeldungen zwischen Januar und März.

Lagus-Sprecherin Katja Dahlmann sagt im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen: „Wahrscheinlich ist, dass Krankheitserreger wie das Norovirus durch die Maßnahmen an der Verbreitung gehindert worden sind.“ Schon im letzten Jahr sei die Abnahme der Fälle bei Atemwegs- und Magen-Darm-Erkrankungen vom Robert-Koch-Institut auch auf die Lockdowns zurückgeführt worden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Infektionen – eine Folge des Lockdowns?

Ähnliches vermutet Kinderarzt Steffen Büchner. „Die Fälle sind ungewöhnlich zu der Jahreszeit. Aber dieses Jahr ist alles verschoben. Die Kinder sind sich in den Kitas erst vor einigen Wochen wieder begegnet. Generell lässt sich feststellen, dass durch die Lockdowns die Immunkompetenz vieler kleiner Kinder erst verspätet eintritt, sie also älter sind, wenn sie erstmals mit den typischen Kinderkrankheiten in Kontakt kommen.“ Aus seiner Sicht kommt hinzu, dass es in diesem Jahr keinen richtig warmen Sommer gebe. „Die Temperaturen sind vergleichsweise kühl.“ Das begünstige Noro-Infektionen.

Immunität: Noroviren sind extrem wandlungsfähig

Da über einen längeren Zeitraum kaum Infektionen stattfinden konnten, ist laut Lagus grundsätzlich von einer geringeren Immunität als sonst auszugehen. Erschwerend komme hinzu, dass gegen Noroviren aufgrund ihrer Wandlungsfähigkeit generell kaum eine stabile Immunität entwickelt werde.

Von Virginie Wolfram