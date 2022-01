Rostock

Licht und Schatten – in Rostocks Wirtschaft liegen sie derzeit dicht beisammen. Während am Westufer der Warnow – auf den MV Werften in Warnemünde – die Lichter ausgehen, brummt es auf der Ost-Seite wie noch nie: Der Seehafen – Deutschlands größter Umschlagplatz an der Ostsee – hat im Corona-Krisenjahr 2021 einen neuen Rekord eingefahren. Fast 29 Millionen Tonnen Fracht gingen in der Hansestadt über die Kai-Kanten – so viel wie noch nie in der 62-jährigen Seehafen-Geschichte. Was die „Kassenschlager“ im Hafen waren und wie es weitergeht:

Wie viele Schiffe haben 2021 in Rostock festgemacht?

Im Schnitt laufen pro Tag fast 21 Schiffe den Seehafen an. Insgesamt 7551 Anläufe zählte die Hansestadt im vergangenen Jahr. Den absoluten Großteil davon machten die Fähren nach Skandinavien aus – mit 5733 Anläufen.

Was sind die wichtigsten Güter im Rostocker Hafen?

Das „Schwergewicht“ unter den Gütern ist Getreide. Fast 3,5 Millionen Tonnen Gerste, Weizen, Raps und Co. wurden 2021 in Rostock im- und exportiert. Ebenfalls stark im Geschäft ist Rostock bei Flüssiggütern: Mehr als drei Millionen Tonnen Biodiesel, Gasöl, Rohbenzin wurden von Tankern in das Großtanklager und die Pipelines gen Süden gepumpt. Und: Rostock ist für Druckereien, Papier-Verarbeiter und Kartonagen-Produzenten mittlerweile der wichtigste Hafen Deutschlands. Fast 700 000 Tonnen Papier aus Skandinavien wurden verladen.

Im Jahr 2022 könnte diese Zahl allerdings schrumpfen: In Finnland werden die Papier-Mühlen bestreikt, die Lieferungen stocken. Und in einem anderen Bereich bekommt Rostock die „große Politik“ zu spüren: Weil der Ausbau der Windkraft in Deutschland stockt, wurden 2021 deutlicher weniger Windräder innerhalb des Seehafens importiert.

Wo gibt es die größten Zuwächse?

Den größten Zuwachs – jedenfalls in Prozentzahlen – gibt es auf der Schiene. Rostock wird nämlich mehr und mehr zum Eisenbahn-Hafen: 27 100 Einheiten rollten 2021 direkt vom Gleis auf die Fähren nach Trelleborg – fast 8000 mehr als noch 2020. Auch der sogenannte „Kombi-Verkehr“ boomt. Kombi-Verkehr – das sind Lkw-Trailer, die auf Güterwagen per Bahn quer durch Europa transportiert werden. „Das ist genau das Geschäft der Zukunft“, sagt Jens Scharner, Geschäftsführer des städtischen Hafenbetreibers Rostock Port. „Statt auf der Straße kommt immer mehr Fracht umweltfreundlich auf der Schiene zu uns.“ Pro Woche rollen von Rostock aus mittlerweile 42 Güterzüge nach Bratislava, Verona, Bologna, Dresden, Herne, Halle und Luxemburg.

Was bringt der Boom für die Rostocker?

„Neue Jobs“, sagt Karsten Lentz, Geschäftsführer der Umschlagsgesellschaft Euroports. Allein sein Unternehmen beschäftigt in Rostock 400 Menschen. Euroports wickelt einen Großteil des Be- und Entladens der Schiffe ab. „Wir haben allein 2021 15 neue Jobs geschaffen. Und dabei wird es nicht bleiben“, so Lentz. Insgesamt arbeiten mittlerweile 6000 Menschen im Hafen, weitere 20 000 Jobs hängen indirekt am Hafen.

Wo wird der Hafen in Zukunft wachsen?

„Im Container-Geschäft mit China“, verspricht Euroports-Chef Lentz. Rostock ist Teil der „Neuen Seidenstraße“. Fracht, die schnell aus dem Fernen Osten nach Europa muss, nimmt den Zug bis Russland – und von dort geht es mit Schiffen weiter nach Rostock. Fast 12 000 Container aus China kamen 2021 im Seehafen an – drei Mal so viele wie noch 2020.

Was ist eigentlich in den Containern und Trailern drin?

„Nach Skandinavien gehen ganz viele Maschinenteile – zum Beispiel für die Werke von Volvo“, verrät Lentz. In den Containern aus China hingegen seien zuletzt mehr und mehr Waren, die heiß begehrt sind: „Playstations, iPhones, Fernseher und vor allem Masken haben wir 2021 umgeschlagen“, sagt er. Hafen-Chef Gernot Tesch ergänzt: „Die Ware aus China geht entweder direkt auf Lastwagen oder Züge – oder wir laden sie um auf Schiffe nach Schweden, Norwegen, Dänemark.“

Und das China-Geschäft wird immer wichtiger: 2022 soll ein weiteres Gleis ertüchtigt werden, um noch mehr Container aus dem Fernen Osten in Rostock umschlagen zu können.

Was plant der Hafen für 2022?

Spätestens Mitte 2022 geht das neue Autoterminal in Rostock in Betrieb. Betreiber ist die Firma Autolink. Sie will Fahrzeuge aus den großen Autowerken in Ost- und Mitteleuropa von Rostock aus in alle Welt, vor allem aber gen Norden und Osten verschiffen. Das neue Tesla-Werk bei Berlin soll über den Seehafen mit der Welt verbunden werden. Noch mehr Neufahrzeuge dürften aber aus der Slowakei (Skoda) und aus Sachsen (BMW, VW, Porsche) kommen. Übrigens: Auch die Autos sollen auf Güterzügen nach Rostock rollen. Autolink hat dafür bereits neue doppelstöckige Verladerampen angeschafft, will zudem eine neue Brücke über die Ost-West-Straße bauen.

Macht sich die Pandemie im Hafen gar nicht bemerkbar?

Ein deutliches „Doch“ kommt vom Rostock Port-Chef Tesch. „Corona hat einen Teil des Verkehrs spürbar verändert.“ Immerhin 1,7 Millionen Passagiere zählt Rostock 2021. Deutlich mehr als im ersten Corona-Jahr 2020, aber immer noch spürbar weniger als vor dem Virus. Und das Reiseverhalten der Menschen hat sich verändert: 2021 gingen in Rostock so viele Wohnmobile wie noch nie auf die Fähren. „Das boomt total“, so Tesch. Im Kreuzfahrt-Geschäft gibt es Mini-Erholung – mit immerhin 47 Anläufen und 100 000 Passagieren.

