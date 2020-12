Rostock

Rekordjahr bei der DHL: 61 Millionen Pakete hat der Pakete-Dienstleister in der vergangenen Woche innerhalb Deutschlands zugestellt. Zum Vergleich: Die stärkste Woche in der Postgeschichte war bisher im Jahr 2019 mit 47 Millionen Paketsendungen erreicht.

Einer der vielen Boten, die nun insbesondere in der Weihnachtszeit täglich stundenlang unterwegs sind, um die Bestellungen oder Sendungen zuzustellen, ist Matthias Peters. Die OZ hat ihn bei einer seiner Touren in Rostock begleitet – und die Herausforderungen der Logistik kennengelernt.

Anzeige

Sortieren, scannen und abgeben

Es ist die letzte Woche vor Weihnachten. „Wir fahren unter Volllast“, erzählt Paketzusteller Matthias Peters, während er eine der 25 Packstationen in Rostock belädt. Der kräftige Mann in gelb-roter Uniform sortiert die großen und kleinen Pakete geschickt, scannt sie ein, ein gelbes Türchen öffnet sich, das Paket verschwindet in dem kleinen Depot. Manchmal schaut Peters schon gar nicht mehr hin, so routiniert und schnell sortiert er die Sendungen ein.

Vor einer Packstation der DHL hat Matthias Peters Paketsendungen aufgestapelt, die er entweder der Station entnommen hat oder aber noch einlegen muss. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

Der 34-Jährige ist schon acht Jahre bei der DHL. In der Woche vor Weihnachten hat er Spätschicht. Arbeitsbeginn 11.15 Uhr. Feierabend nicht vor halb neun. Das sogenannte „Zwei-Wellen-System“ gebe es wegen Corona. Der Konzern achte penibel darauf, dass es in den Logistikzentren und unter allen Mitarbeitern ein möglichst geringes Infektionsrisiko gibt. „Und wenn doch, müssen wir den Betrieb aufrecht erhalten können“, sagt Jens-Uwe Hogardt, Pressesprecher der DHL für den Bereich Mecklenburg-Vorpommern. Momentan unterschreiben die Zusteller für die Kunden, auf eine kontaktlose Annahme sollen Mitarbeiter und Kunden achten.

„Schönste Gefühl, wenn Stapel weniger wird“

Wenn Peters seine Schicht beginnt, belädt er zuerst sein großes DHL-Fahrzeug. Hat Peters sein Fahrzeug beladen, startet er seine festgelegte Route. „Das schönste Gefühl ist, wenn der Stapel weniger wird“, sagt Peters. Die Regale im Fahrzeug leerzuräumen, sorge für eine große Zufriedenheit und abends für das Gefühl, viel geschafft und Menschen glücklich gemacht zu haben.

„An den Packstationen lohnt es sich am meisten.“ Peters stellt nicht nur Pakete an der Haustür zu, er belädt auch Stationen, zum Beispiel in der Hermannstraße in Rostock.

Organisationsgeschick ist gefragt

76 Fächer hat die Station am Edeka, die drei Mal täglich beladen wird. „Das ist eine fantastische Alternative für die Menschen in der Stadt und in Zeiten von Corona“, weiß der Paketzusteller. Schon wenige Minuten nach dem Beladen kommen die ersten Kunden und holen per Handy ihre Pakete aus den Fächern. Erst kürzlich wurde die 6000. Packstation der DHL in Rostock in Betrieb genommen.

Vor einer Packstation der DHL hat Matthias Peters Paketsendungen aufgestapelt, die er entweder der Station entnommen hat oder aber noch einlegen muss. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

Hat Peters seine Pakete in der Station deponiert, geht die Route für ihn weiter. Jeder Zusteller habe sein eigenes System. Der Beruf verlange viel Organisationsgeschick, das beim Beladen und der Routenplanung beginnt und schließlich beim Entladen und der Zustellung endet. Die Regale im Transporter können nach Straßen beladen werden, nach Nummern und Namen, nach Routen oder anderen Systemen – Hauptsache der Zusteller behält die Übersicht und findet die Sendungen wieder.

„Manchmal“, berichtet Hogardt, „haben Bewerber eine ganz falsche Vorstellung von dem Beruf.“ Peters liebe seinen Job, empfiehlt aber jedem Interessenten, die Probewoche mitzumachen und wirklich zu schauen, ob der Beruf passe.

Fitness ist eine Grundvoraussetzung

Die Stimmung der Menschen in der angespannten Vorweihnachtszeit beschreibt Peters trotz der vielen Zustellungen als positiv und wertschätzend. Oft bekomme er ein Dankeschön. Eine ältere Frau habe ihm einmal einen Teller Kuchen mitgegeben, manchmal stünden auch Pralinen, etwas Kleingeld oder ein Blümchen bereit. „Es freut mich, dass so viele Menschen unsere Arbeit wertschätzen.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn die kann anstrengend sein. Nicht nur die logistische Planung ist eine Herausforderung, auch der Stadtverkehr, das Parken in den engen Straßen, verständnislose Verkehrsteilnehmer und der Kraftakt, schwere Pakete zu stemmen. „Man muss körperlich absolut fit sein, um Treppen zu steigen und auch schwere Lieferungen an die Wohnungstür zu bringen“, berichtet Peters. Hin und wieder habe er auch Kunden, die beinahe täglich ein Paket erwarten. Peters nennt sie die „Power-Besteller“ und zeigt sich gelassen: „Das ist unser Job.“

400 Mitarbeiter zusätzlich im Weihnachtsgeschäft

Dass das Weihnachtsgeschäft eine Herausforderung darstelle, wisse man in der Unternehmensgeschichte der DHL durchaus. Deshalb habe man allein in Mecklenburg-Vorpommern 400 Mitarbeiter mehr eingestellt, um die Spitzenzeiten zu stemmen. In ganz Deutschland bewältigen 10 000 zusätzliche Kräfte den Ansturm. In Rostock helfen in den Weihnachtswochen auch Studenten aus. „Alle Mitarbeiter werden nach Tarif bezahlt, sind fest angestellt, punktuell oder für einige Monate tätig“, erklärt Pressesprecher Hogardt.

Lesen Sie auch:

Um das Paketvolumen in den Griff zu bekommen, brauche es auch mehr Fahrzeuge, die schon im Sommer dazu gemietet werden. Auch im Voraus werden Prognosen mit Großkunden gemacht, um den Aufwand abzuschätzen. Ein erhöhtes Aufkommen habe man schon im ersten Lockdown verzeichnet, erinnert sich Hogardt. „Nicht nur Kunden nutzen das Internet, auch die Einzelhändler verlagern ihren Verkauf dorthin.“ So führe auch der exponentielle Anstieg von Online-Shops zu den steigenden Bestellungen.

Der Rostocker Matthias Peters ist noch bis Weihnachten unterwegs und gibt alles, damit auch die letzten Geschenke unter dem Weihnachtsbaum landen. „Dann geht es am Montag wieder weiter“, sagt der gut gelaunte Zusteller. Ein Abflachen ist auch nach Weihnachten zunächst nicht zu erwarten. Verspätete Bestellungen und Retouren müssen dann bearbeitet werden.

Von Lea-Marie Kenzler