Hundeshows, Wettkämpfe und Präsentationen: Am Sonnabend und Sonntag kamen in Rostock Züchter mit 1893 Rassehunden aus 15 Ländern in die Hansemesse. Daneben konnten die fast 25 000 Besucher für ihre Vierbeiner neues Spielzeug und Leinen kaufen und sich über Hundefriseure, Tierbestattungen und Notfallhilfe informieren.