Reno Kutschenbauer (48): „Dort leben, wo andere Urlaub machen.“

Rostock

Reno Kutschenbauer ist in Graal-Müritz geboren und zog 1975 als kleiner Junge mit seinen Eltern in die Hansestadt nach Hohe Düne. „Ich war noch ein Steppke und habe dort zum ersten Mal die Ostsee gesehen. Das werde ich nie vergessen“, sagt er rückblickend. Auch heute ist er Küstenkind durch und durch. „Dort leben, wo andere Urlaub machen“, ist sein Motto.

Daher genießt er das maritime Gefühl am Stadthafen und in Warnemünde. 2012 ereilte den 48-Jährigen, der unter anderem als Serviceleiter eines Autohauses arbeitete, ein schwerer Schicksalsschlag: „Ich hatte einen Schlaganfall“, sagt er. Heute sitzt er im Rollstuhl. Trotzdem lässt sich der Rostocker nicht unterkriegen: „Wenn das Wetter gut ist, bin ich jeden Tag unterwegs, gerade zu Corona-Zeiten. Ansonsten bastele ich gern am Computer rum. Davon profitieren auch meine Freunde“, sagt er und lacht.

Von Stefanie Büssing