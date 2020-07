Ein 84 Jahre alter Mann in Güstrow hat am Donnerstag 20 000 Euro an Trickbetrüger verloren, die sich als Polizisten ausgaben. Bereits am Mittwoch hat ein Rostocker Ehepaar im Alter von 79 und 85 Jahren ebenfalls 20 000 Euro an einen Unbekannten für eine angebliche Nichte übergeben.