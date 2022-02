Roggentin

Es ist etwa 4 Uhr am Morgen, da stellt Günter Klingner fest: Der Strom ist weg. Der gewohnte Blick auf den digitalen Wecker, der dem Roggentiner auch nachts die Uhrzeit anzeigt, führt nur in die Dunkelheit. Wie ihn traf es tausende andere im Nordosten, die noch lange nach Sturm „Nadia“ mit den Folgen des Unwetters zu kämpfen hatten.

Betroffen waren vor allem die Orte Bentwisch, Blankenhagen, Broderstorf, Pastow oder Kösterbeck im Landkreis Rostock. Auch in anderen Regionen gab es Stromausfälle, etwa auf Rügen und bei Ribnitz-Damgarten. Grund seien Störungen durch Salzablagerungen nach dem Sturm vom Wochenende. Laut Edis-Sprecher Michael Elsholtz waren überwiegend Anlagen im Mittel- und Niederspannungsnetz betroffen, die teilweise Funkenflug und sogar Brandentwicklung zeigten.

Schäden mussten im Wald behoben werden

„Unsere Mitarbeiter waren teilweise bis zu 16 Stunden lang im Wald und auf dem Feld unterwegs, um die Schäden zu beheben“, sagt Sprecher Michael Elsholtz. Um an die Isolatoren zu kommen, waren auch die Forst und das THW im Einsatz.

Die Mischung aus Salz und Strom Wie ein Edis-Sprecher erklärte, hätte sich im Zuge des Sturms Salz von der Ostsee unter anderem auf Isolatoren abgelagert. Diese Ablagerungen könnten bei Feuchtigkeit zu Kurzschlüssen führen. Die Suche nach entsprechenden Fehlern sei aufwendig. Die ganze Küstenregion sei von diesem Phänomen potenziell betroffen. Südöstlich von Rostock sei bereits ein zerstörter Isolator gefunden worden. Zuletzt war dieses besondere Wetterphänomen vor etwa vier Jahren aufgetreten, allerdings nicht so stark wie zurzeit. Durch den Sturm am Wochenende wurde Salzwasser (Gischt) auf die Anlagen geweht. Bedingt durch den wenigen Niederschlag während des Sturms gab es vermehrt getrocknete Salzablagerungen auf den Stromanlagen, unter anderem auf Isolatoren und Schutzkappen. Mitarbeiter des Energieversorgers haben vor Ort nach dem Sturm bereits mit der Reinigung der getrockneten Rückstände begonnen. Durch aktuelle Niederschläge wurden die Salzablagerungen jedoch wieder gelöst und es kommt durch das gut leitende Salzwasser auf den Anlagen vermehrt zu sogenannten Überschlägen und Auslösungen. Es sind, bedingt durch die geringeren Isolationslängen, überwiegend Anlagen im Mittel- und Niederspannungsnetz betroffen, welche teilweise Funkenflug und Brandentwicklung zeigen. Daher kommt es im Netzgebiet zu Ausfällen. In der Hochspannung sind die Isolierstrecken jedoch ausreichend, wobei die Anlagen teilweise lauter als gewohnt brummen.

Begonnen hatte es schon am Montagmorgen. „Da gab es kleine Aussetzer. Immer mal wieder war der Strom impulsartig weg, kam aber gleich wieder“, berichtet der 79-jährige Günter Klingner, der mit seiner Frau im Roggentiner Ortsteil Kösterbeck lebt. Zuerst hatten sich die Ausfälle vor allem beim Router für das WLAN des Internet und Telefons bemerkbar gemacht. „Es hat sich aber alles immer wieder aufgebaut und funktionierte wieder“, so der 79-Jährige.

Neun Stunden ohne Strom

Doch dann blieb der Strom länger weg. Etwa von Mitternacht bis Dienstagmorgen 8.30 Uhr. Das hatte Günter Klingner gemerkt, als am frühen Morgen der Wecker mit der leuchtenden Digitalanzeige dunkel blieb. Und auch sonst blieb alles dunkel.

Günter Klingner, der viele Jahre die Geschichtssammlung von Roggentin bei Rostock führte, kann nun ein weiteres spannendes Kapitel zur Ortschronik hinzufügen – den Stromausfall nach dem Sturm „Nadia“. So richtig verwundert sei der gebürtige Sachse aber nicht über die Nachwehen des Unwetters gewesen. „Das kann schon passieren bei einem so heftigen Sturm.“ Der 79-Jährige, in den letzten Kriegsjahren geboren, blieb in puncto Stromausfall gelassen. „Ich habe schon Schlimmeres erlebt“, sagt er im Gespräch mit der OZ.

Ohne Strom auch keine Heizung

Gelassen zu bleiben, dabei hat ihm allerdings auch der Kamin im Haus geholfen. „Die Heizung ging ja auch nicht. Da habe ich noch in der Nacht den Kamin angemacht. Am Morgen, als der Strom immer noch nicht da war, war es bei uns nicht besonders kalt“, erzählt Günter Klingner. Nur im Kühlschrank war es etwas wärmer geworden. Aber auch das – kein Drama für den Rentner und seine Frau.

Über Whatsapp hatten sich noch einige Nachbarn untereinander versichert, dass sie nicht die Einzigen ohne Strom wären. Letztendlich habe man sich im Ort gefreut, dass der Strom dann doch recht schnell wieder da war.

Laute Hochspannungsleitungen

Nur die drei Hochspannungsleitungen hinter dem Haus der Klingners haben sich noch zu Wort gemeldet – oder, besser gesagt, zum Brummen. „Das Brummen war viel lauter als sonst“, sagt Günter Klingner. Und genau das hatte auch die Edis AG, ein Energieversorger in der Region mit Sitz in Demmin, so angekündigt. „In der Hochspannung sind die Isolierstrecken ausreichend, wobei Anlagen teilweise lauter brummen“, teilte Edis-Sprecher Michael Elsholtz mit.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Familie Klingner jedenfalls nahm es gelassen. „Ich bin anderes gewöhnt. Es gibt Wichtigeres, als sich über einen kleinen Stromausfall zu ärgern“, erklärt Günter Klingner.

Von Michaela Krohn