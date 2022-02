Rentner in MV können Pflegeheime kaum noch bezahlen – neuer Zuschuss ist „Mogelpackung“

Rostock

Arno Helmstädt ist erleichtert. Ab März muss der 94-Jährige rund 550 Euro monatlich weniger Eigenanteil für seinen Platz in einem Rostocker Pflegeheim zahlen. Statt bisher mehr als 2200 sollen es dann insgesamt 1653 Euro für seine Ein-Raum-Wohnung sein. Seit Jahren beklagt Helmstädt wie viele andere Pflegebedürftige steigende Kosten. Seine Rente war zuletzt fast aufgefressen. Allerdings profitieren viele Pflegebedürftige nur begrenzt vom Geldsegen. In MV sind rund 20 000 Frauen und Männer in Pflegeheimen. 7500 davon leben jetzt schon von Sozialhilfe.

„Das ist wirklich eine erhebliche Erleichterung“, sagt Helmstädt. Noch traut er dem Braten aber nicht. Auch für Januar und Februar soll das Geld noch nachgezahlt werden, so sei er informiert worden. „Solange ich es nicht in der Kasse habe, bin ich aber misstrauisch“, so der Rentner. Die Freude wird auch gebremst: „Im April ist schon die nächste Erhöhung angekündigt“, so Helmstädt. Dann kostet der Platz im Pflegeheim wieder mehr.

Wer länger im Heim ist, bekommt mehr Pflegezuschlag

Rund zehn Jahre ist Arno Helmstädt im Pflegeheim. Seine Ersparnisse seien aufgebraucht, denn mit der Zeit schoss der Eigenanteil für den Platz in die Höhe. Seit Jahresbeginn gibt es Entlastung. Die Bundesregierung hat einen Zuschlag für die Kosten der vollstationären Pflege beschlossen.

Der Haken: Nur wer länger im Pflegeheim ist, bekommt mehr Unterstützung. Im ersten Jahr gibt es fünf Prozent Entlastung, im zweiten 25, im dritten 45, ab dem vierten 70 Prozent. Das gilt aber nur für den zu zahlenden Pflegeanteil, den die Pflegekasse bisher nicht trug.

Laut AOK Nordost verteilt sich diese Neuregelung in MV auf 21, 16, 13 und 50 Prozent der Betroffenen. Diese Zahlen seien „eine Momentaufnahme“ aus dem Januar, so eine Sprecherin. In anderen Pflegekassen variieren die Anteile laut Sozialministerium.

Gegen die explodierenden Preise in Pflegeheimen wollte die Politik längst mehr getan haben. Herausgekommen ist der Kompromiss, der seit Jahresbeginn gilt. Dies betrifft aber nur einen Teil der Kosten – für die Pflege. Für Unterkunft, Investitionen und Verpflegung zahlen die Heimbewohner nach wie vor hohe Anteile. Im Durchschnitt kommen so in MV 1700 Euro Eigenanteil pro Platz und Monat zusammen. In Einzelfällen sogar mehr als 2000 Euro.

Linke: „Mogelpackung der üblen Art“

MV-Linkenchef Torsten Koplin hat die neue Zuschussregel als „Mogelpackung der üblen Art“ bezeichnet. Das Land sollte auch sämtliche Investitionskosten tragen. Nach den Wahlen im Herbst war davon aber nichts mehr zu hören. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) fordert auf OZ-Anfrage eine umfassende Pflegereform. „Wir brauchen eine Regelung, die pflegebedürftige Menschen vor Altersarmut schützt.“ Diese sehe sie derzeit „gefährdet“.

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD): „Wir brauchen eine Regelung, die pflegebedürftige Menschen vor Altersarmut schützt.“ Quelle: Martin Börner

Dreses Forderung: Auch wenn Kosten steigen, müsse der Eigenanteil für Betroffene „fest und starr“ sein. Der Rest müsse über Pflegekassen oder Mittel der Bundes- und Landeshaushalte abgesichert werden. Das hieße zum einen: mehr Steuergeld ins System. Zum anderen: Beitragszahler, die heute noch nicht auf Pflege angewiesen sind, müssen stärker zur Kasse gebeten werden. Drese: „Wir brauchen mehr Geld, wenn wir die Bedingungen für Pflegebedürftige verbessern wollen.“ Außerdem sollen mehr Beschäftigte in der Pflege auch besser bezahlt werden.

Zahl der Pflegebedürftigen in MV steigt weiter

Das Thema Pflege werde in MV weiter an Bedeutung gewinnen. Aktuell seien im Nordosten mehr als 100.000 Menschen auf Pflege angewiesen, so Drese. „Bis 2030 werden wir über 130.000 haben.“ Die Barmer-Krankenkasse rechnet sogar mit bis zu 143.000. Auf dem Weg zur Pflegereform haben Bund und Länder jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet.

Bei Arno Helmstädt überwiegt erst einmal die Freude, dass nach jahrelangen Kostensteigerungen für den Pflegeplatz endlich mehr Geld für ihn übrig bleiben soll. Was er damit tut? „Ein bisschen genießen – das wäre schön.“

Von Frank Pubantz