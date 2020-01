Rentnerin aus Rostock verliert 12 000 Euro an einen Trickbetrüger

Rostock

Schon wieder ist es zu einem vollendeten Enkeltrickbetrug gekommen. Am Donnerstagnachmittag hat eine 78-jährige Rostockerin 12 000 Euro in bar an einen unbekannten Täter übergeben, nachdem sie von einem angeblichen Verwandten am Telefon dazu aufgefordert wurde.

Der Unbekannte stellte sich am Telefon als Frank vor. Weil der Schwiegersohn der 78-Jährigen Frank heißt, war sie sich sicher, mit ihm zu telefonieren. Der Täter forderte 75 000 Euro von der Dame, die er angeblich für eine Auktion bräuchte. Da die Geschädigte nicht so viel Bargeld zu Hause hatte, einigte man sich auf die Übergabe von 12 000 Euro, die von einem vermeintlichen Notar namens Kowalski abgeholt werden sollten. Die Rentnerin verpackte das Geld in einem Briefumschlag und wartete schließlich vor ihrer Haustür. Sie übergab dann dem „Herrn Kowalski“ das Kuvert, mit dem er verschwinden konnte.

Von OZ