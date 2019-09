Rostock

Eine Rentnerin ist am Dienstag in Rostock Opfer des sogenannten Enkeltricks geworden und hat dadurch 20.000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 84-Jährige am Telefon von einer angeblichen Verwandten kontaktiert. Die Anruferin gab vor, dringend Geld für einen Autokauf zu benötigen.

Bei drei weiteren Betrugsversuchen in Rostock, Wismar und Crivitz kam es hingegen nicht zu einer Geldübergabe. Hier bemerkten die Angerufenen den Schwindel rechtzeitig und informierten umgehend die Polizei.

Vor diesem Hintergrund warnt das Polizeipräsidium eindringlich vor Telefonbetrügern. Vor allem ältere Menschen werden immer wieder gezielt von Betrügern ausgesucht und mit den unterschiedlichsten Maschen – vor allem mit dem klassischen Enkeltrick – unter Druck gesetzt. Viele haben so schon ihre gesamten Ersparnisse verloren.

Die Polizei bittet, mit Angehörigen über diese Betrugsmasche zu sprechen und Eltern sowie Großeltern zu sensibilisieren. Niemals sollte Geld an fremde Personen übergeben werden. Im Zweifel sollte der Hörer aufgelegt und umgehend die Polizei verständigt werden.

Von OZ