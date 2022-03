Stadtmitte

Schaulustige sehen aus dem Fenster heraus zu, wie Ehrenamtliche des Bramschot-Vereins mit Tauwerk hantieren, an Bord der noch beschädigten Santa Barbara Anna herumwuseln und mit kräftigen Stimmen quer über das Schiff hinweg Absprachen treffen. „Geht’s los?“, ruft Bootsmann und Reparaturleiter Jörg Westphal und unterbricht damit erneut die Stille, die außerhalb des Seglers am Rostocker Stadthafen herrscht. „Gib mir einen Moment“, antwortet sein Kollege Henry Weise, der auf dem Mast sitzt und ihn auf seine Verlängerung vorbereitet. Ein kräftiges Knacken ertönt, dann greift er nach den nötigen Schrauben und wirft seine Arbeitshandschuhe herunter. Sie landen sanft auf der Gangway.

Henry Weise bereitet den Mast für seine Verlängerung vor. Quelle: Ove Arscholl

„Santa Barbara Anna“ kollidierte auf der Hanse Sail mit einem Schiff

Was hier an diesem Mittwochmorgen passiert, bedeutet für den Traditionssegler des Musikers Joey Kelly einen Neustart: Nach mehreren teuren Werftaufenthalten hatte die „Santa Barbara Anna“ Anfang August auf der Hanse Sail einen Unfall. Sie kollidierte beim Ablegen in der Nähe des Liegeplatzes NK 6 mit einem anderen Segelschiff, der „Roald Amundsen“. Dabei verfing sich der Want der Großstenge an Backbord mit dem Klüverbaum – und die Stenge der „Santa Barbara Anna“ ging zu Bruch. Verletzte gab es zwar nicht an Bord, doch ein Austausch der elfeinhalb Meter hohen Stenge ist nötig.

Um sie wieder anzubringen, hat das Team ordentlich Vorarbeit geleistet: „Wir haben das Teil vor zwei Wochen in Barth abgeholt“, berichtet Jörg Westphal. „Das Auto war mit dem Anhänger fast 20 Meter lang.“ Dann wurde die Verlängerung des Mastes gebeizt und lackiert – und das sieben Mal.

Bootsmann Jörg Westphal leitet die Reparaturarbeiten. Quelle: Ove Arscholl

Reparatur des Segelschiffs dauert mehrere Stunden

Nun ist sie endgültig bereit, ihren Platz auf dem Segelschiff einzunehmen. Schon ab 8.30 Uhr sind die Ehrenamtlichen bei frischen 2 Grad Celsius für die Vorbereitungen vor Ort. Ein Teil von ihnen trägt sowohl Warnwesten als auch Helme und reicht Henry Weise Stück für Stück Equipment wie einen Akkuschrauber aus einer der schwarzen selbst genähten Taschen nach oben. Er bringt die Steigeisen an, um den Mast anschließend als Treppe zu nutzen. Trotzdem dauert es noch einige Stunden, bis die Reparatur am Nachmittag endet.

Das erfordert vor allem eine Handvoll Kraft der Truppe an Bord: Sie zieht die Holzstenge mit einer 200 Jahre alten Technik hoch – ohne Kran, mit bloßen Händen. Lediglich die Greifzüge, die dem kontrollierten Ziehen des Taus dienen, schaffen Abhilfe. Daher ist Kommunikation aus Sicht des Reparaturleiters das A und O: „Es ist wichtig, dass wir dieselbe Sprache sprechen, wenn zum Beispiel jemand darum bittet, mal am Fockfall zu ziehen“, sagt er, während der Mitarbeiter auf dem Mast die Drähte sichert.

Bramschot-Vereinsmitglied Klaus Apel hebt den Mastbaum an. Quelle: Ove Arscholl

„Santa Barbara Anna“ im Rostocker Stadthafen lebt von Spenden

Instandsetzungen kennt die „Santa Barbara Anna“ zur Genüge. Denn obwohl die Mitglieder des Bramschot-Vereins nach Angaben des Vorsitzenden Olaf Kalweit jährlich rund 19 000 Stunden Arbeit in den Segler stecken, machen sich die letzten 70 Jahre bemerkbar: „Je älter ein Schiff wird, desto reparaturaufwendiger ist es“, betont er. Sechsstellige Kosten verursachte etwa ein Aufenthalt in der Werft, der zu Ebbe in der Vereinskasse führte. Denn die Einnahmen, die in die Sanierung des Segelschiffs fließen, generieren die Ehrenamtlichen selbst, zu einem Großteil durch Ausfahrten. „Und es gibt – Gott sei Dank – viele, die uns unterstützen, Privatpersonen wie Firmen.“ So hat der Verein 2021 etwa eine Spendenaktion gestartet, bei der rund 15 500 Euro zusammenkamen.

Olaf Kalweit ist Vereinsvorsitzender. Er ist bei der Reparatur der „Santa Barbara Anna“ dabei. Quelle: Ove Arscholl

Im Fokus steht vorerst aber die Verlängerung des Holzmastes. Hierfür bringen die Beschäftigten an Bord sogenannte Kreuz- und Genickstangen an, auch die beschädigte Beleuchtung des Schiffs tauschen sie aus. Das Schlusslicht bildet ein 50 Kilogramm schweres Schloss aus Eisen, auf dem letztlich die Stenge steht. „Dann haben wir den Großteil geschafft“, sagt Jörg Westphal.

Hintergrund: Das ist die Santa Barbara Anna Seit rund 70 Jahren segeln Menschen mit der Santa Barbara Anna über das Wasser. Eigner Joey Kelly hat das damals vernachlässigte Schiff 1993 erworben und später den Ehrenamtlichen des Bramschot-Vereins hinterlassen. Sie erzielen ihre Einnahmen, mit denen der Segler repariert wird, durch Ausfahrten und Projekte. Auch ganztägige Besuche von Schulklassen, bei denen die Jugendlichen Grundbegriffe wie Knoten, Wurfleine oder Ausguck lernen und praktisch anwenden, gehören zum Repertoire. Wer sich für einen öffentlichen Törn interessiert, bucht dafür auf der Webseite des Segelschiffes einen Termin. Die Saison startet für Gäste ab 7. Mai.

Im Mai startet die Saison für den Segler

Was übrig bleibt, ist neben Aufräumarbeiten die Rückfahrt zum herkömmlichen Liegeplatz der „Santa Barbara Anna“, Platz 78. Dort präsentiert der Segler ab Mittwochabend in luftiger Höhe den fertigen Mast samt frischem Anstrich. Am 30. April beginnt für ihn wieder die Saison, zunächst mit Trainees und der Crew. Am Wochenende darauf öffnet die „Santa Barbara Anna“ für weitere Gäste.

Plus: Wer noch näher dran möchte, hat auch dazu die Gelegenheit. „Unser Verein sucht ständig neue Mitglieder, da sind alle Interessierten aufgerufen, sich bei uns zu melden“, so der Bramschot-Vorsitzende.

Von Jessica Orlowicz