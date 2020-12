Rostock

Rappelvoll ist die Rostocker Innenstadt am Sonnabend. Kunden drängen über die Einkaufsmeile Kröpeliner Straße. Fehlt nur Mutzenduft, dann wäre alles fast wie früher. Denkste! Das Shoppingerlebnis in der Adventszeit des Corona-Jahres 2020 ist von Sorge und Eile geprägt: wegen einer möglichen Ansteckung oder ungewisser Zukunft.

Maskenpflicht herrscht in der Bummelmeile von 10 bis 19 Uhr. Alkoholverbot sogar ganztags. Polizei und städtischer Ordnungsdienst laufen zur Kontrolle Streife. Philipp Rosch strahlt Ruhe aus. Der Polizeioberkommissar, ein Zwei-Meter-Mann, ist mit Uniform schon von weitem zu sehen. Ein Leuchtturm des Staates. Präsenz zeigen, so lautet sein Motto und seines Kollegen Christian Mau. Die Menschen auf mögliche Verstöße gegen Hygienevorschriften hinweisen. Nicht aber bestrafen. Rosch sagte „Dankeschön“ zu Passanten, wenn sie ihren Mund-Nasen-Schutz aufsetzen.

Anzeige

Maskenpflicht ? „Das wusste ich nicht“

In der Bummelmeile gibt es da einiges zu tun. Die Polizisten steuern auf Jörn und Susanne Rosenow zu. Das Paar kommt aus Pastow, einem Dorf bei Rostock. „Wir wollen noch etwas für die Kinder besorgen“, sagt sie und lächelt hinter der Maske. Er aber trägt keine. Als die Beamten ihn auffordern dies zu ändern, sagt Rosenow etwas, was an diesem Tag noch oft zu hören ist: „Ich wusste es nicht.“ Einsicht folgt, Maske auf, schönen Tag!

Zur Galerie Dicht gedrängt zogen Kunden am Sonnabend durch die Rostocker Innenstadt, kurz vor dem Lockdown bildeten sich Schlangen vor Geschäften. Polizei und Ordnungsdienst mussten die Maskenpflicht im Freien durchsetzen – und stießen dabei überwiegend auf Verständnis.

Den zweiten Tag herrscht Maskenpflicht in der Rostocker Fußgängerzone. Vor allem Auswärtige reagieren überrascht. So wie Petra und Andreas Wendt aus Wismar. Sie hätten vollstes Verständnis für die Regel. „Das hätte schon viel früher geschehen müssen, dann hätten wir jetzt nicht so hohe Todeszahlen“, sagt sie.

Reaktionen: von Verständnis bis „Quatsch“

Die Polizisten sprechen zwei junge Frauen mit Pizza in der Hand an. Essen in der Menschenmenge verboten. Eigentlich überall. „Aber wir wollen mal nicht so streng sein“, ist zu hören. „Wir gehen mit Herz ran“, sagt Polizeisprecherin Ellen Klaubert. Die Damen dürfen am Rande weiter essen. Sie schütteln dennoch den Kopf zur Kontrolle. „Ich finde das alles Quatsch“, sagt eine.

Die Polizisten Philipp Rosch (l.) und Christian Mau kontrollieren Olaf Bernhard. Der braucht aber keine Maske zu tragen. Quelle: Martin Börner

Dann ein Raucher mitten im Gewühl. Polizist Rosch steuert auf ihn zu. Wortwechsel, der Raucher darf weitergehen – ohne Maske. „Hoffentlich setzt er sie danach auf“, sagt der Polizist. Denn so ganz klar ist den Beamten offenbar nicht, wie strikt die Anordnung zum Mund-Nasen-Schutz umzusetzen ist.

Nicht alle Angesprochenen sind einsichtig. Zwei Frauen diskutieren lange mit den Beamten. Sie bekomme sonst keine Luft, sagt eine. Attest? Nö. Die andere rollt mit den Augen. „Ich will doch nur kurz ...“

Rosch und seine Kollegen argumentieren beharrlich, lassen die Frauen aber ziehen. Wenigstens habe man sie sensibilisiert. Ein Mann, der mit Kaffee weggeschickt wird, fragt: „Was ist mit meinen Menschenrechten?“ Die darf er wenige Meter weiter ausleben – mit Abstand.

Kommentar dazu: Maskenpflicht im Freien: Warum das nicht das Ende der Freiheit ist

„Ich trage immer Maske“, sagt Thomas Hagen aus Rostock. „Ich habe Verständnis dafür.“ Er erkundigt sich bei Josefine Weber vom städtischen Ordnungsdienst nach den genauen Regeln. Die junge Frau erklärt: Maskenpflicht in den beiden wichtigsten Straßen der Innenstadt, plus Querstraßen. Bei Verstoß 150 Euro Bußgeld. „Aber heute ist es gratis“, sagt sie und lacht.

„Wo steht das?“, fragt ein Mann aus Sanitz. Er läuft weit, sucht Hinweisschilder. Doch die sind klein und teils versteckt angebracht. Nicht jeder dürfte sie wahrnehmen. Hier müsse noch nachgebessert werden.

Mehr zum Thema:

„Ein gutes Niveau“ bilanziert Polizist Rosch nach einigen Runden durch die Stadt. Die meisten Menschen hatten Masken. Doch da: Olaf Bernhard läuft ohne. Plötzlich ist er von Polizei und Ordnungsdienst umringt. Er zeigt seinen Schwerbehinderten-Ausweis auf dem Handy. Er habe Asthma. „Ich habe früher schon Abstand gehalten.“

Ein mann legt ein gefälschtes Attest vor

Die Bilanz der Polizei ist überwiegend positiv: „Die Akzeptanz ist da“, so Sprecherin Ellen Klaubert. Ausnahme: Ein Mann ohne Maske legte ein gefälschtes Attest vor. Dies sei eine Straftat.

Adventsstimmung will nicht so richtig aufkommen in der Rostocker Bummelmeile. Läden dürfen wegen Corona nur eine begrenzte Anzahl von Kunden reinlassen. Teils bilden sich draußen lange Schlangen. Macht das Spaß? „Nein“, sagt eine junge Frau. „Aber ich brauche noch ein paar Geschenke.“

Händler: „Uns fehlen die Touristen“ – doch Zuversicht für 2021

Die Leute kaufen nur noch das Nötigste, ist die Erfahrung von Michael Strobel. Rund 1000 Kunden seien bis zum Nachmittag in seinem Bekleidungsgeschäft in der City gewesen. Die Innenstadt sei zwar voll, der Umsatz aber deutlich geringer als sonst zur Adventszeit. „Paniktag“, nennt Strobel den vielleicht letzten Einkaufsonnabend vor einem möglichen harten Lockdown. Normalerweise mache der Handel von Anfang Dezember bis in die erste Januarwoche 20 bis 25 Prozent des Jahresumsatzes.

„Doch uns fehlen die Touristen“, sagt Strobel. Um 40 bis 60 Prozent sei der Umsatz in den Geschäften gesunken. Viele Kunden hätten auf Onlinekauf umgestellt. Der Unternehmer hat reagiert, bietet Waren auch auf Internetplattformen an. Das helfe nur bedingt. Dennoch verströmt Strobel Zuversicht. „Für Pessimismus habe ich keine Zeit“, sagt er. Er müsse 32 Mitarbeiter absichern. In anderen Ländern sei der Einbruch weit dramatischer: „Kollegen in Italien müssen schon ans Portemonnaie ihrer Oma, um den Kühlschrank zu füllen.“

„Wenn die Kunden die Hintern reiben ...“

Corona-Ampel am KTC: Wenn 2100 Kunden drin sind, werden die Türen geschlossen, sagt Center-Manager Klaus Banner. Quelle: Martin Börner

„Wenn die Kunden sich die Hintern reiben, sind die Umsätze gut“, verkündet Klaus Banner eine alte Kaufmannsweisheit. Der Manager des Kröpeliner-Tor-Centers (KTC) blickt in ein gut gefülltes Haus. Kein Vergleich zu früher, so Banner. Bis zu 36.000 Kunden seien im Vorjahr an einem Spitzentag in die 40 Center-Läden gekommen. Corona bremst das heute aus. Eine Schranke am Eingang zählt die Kunden, bei 1800 zur gleichen Zeit springt die abgebildete Ampel von Grün auf Orange, ab 2100 auf Rot. „Dann werden die Türen geschlossen“, sagt Banner. Trotzdem bilden sich vor Läden Schlangen. Die Hintern reiben sie sich aber nicht.

Handel bangt: Bei Lockdown fehlen 20 Millionen Euro am Tag

MV-weit sei die Lage des Handels dramatisch, erklärt Kay-Uwe Teetz vom Einzelhandelsverband Nord. Wismar, Güstrow, Neubrandenburg, Schwerin, zählt er auf. Die Kunden kauften „relativ verhalten“. Und nun bald Lockdown. Das bedeute: 20 Millionen Euro Umsatzverlust am Tag landesweit. Je länger die Läden schließen müssten, „umso mehr verändern sich die Innenstädte und touristischen Orte“, so Teetz.

Und doch sei da Hoffnung, dass MV bei geringen Corona-Infektionszahlen früher wieder öffnen könne als andere Regionen. Unternehmer Strobel sieht das auch so: „Handel auf einer Fläche wird es immer geben.“ Die Frage sei nur, welchen.

Von Frank Pubantz