Rostock

Endlich wieder in einem Restaurant Essen gehen – das denken sich jetzt sicherlich viele Menschen in MV, die wegen des Lockdowns monatelang darauf verzichten mussten. Auch die Gastronomen im Land sind sichtlich erleichtert, wieder Gäste an ihren Tischen bedienen zu können. Anlässlich der Wiedereröffnung an Pfingsten hat die OZ drei Tischreservierungen in Rostock verlost.

Jeweils um 18 Uhr konnten die Teilnehmer von drei Umfragen einen Restaurantbesuch für zwei Personen im Wert von 100 Euro in der Trotzenburg, dem Burwitz oder im Steakhouse Leons gewinnen. Über eine Reservierung auf Kosten der OZ in der Trotzenburg (Tiergartenallee 6) darf sich Mareike Gensich aus Rövershagen freuen.

Sie war eine von 59 Teilnehmern bei der Frage: Wie oft haben Sie während des Lockdowns auf Lieferdienste zurückgegriffen? Dabei gab beinahe die Hälfte aller Teilnehmer an, häufiger zu bestellen, um die Restaurants zu unterstützen. Etwa 30 Prozent der Teilnehmer gab an, häufiger selbst gekocht zu haben, und hat daher weniger bestellt. Die restlichen 22 Prozent haben keine Veränderung bei der Essensbestellung im Lockdown festgestellt.

Gewinner von Reservierung im Burwitz und Steakhouse Leons

Ebenfalls in den Genuss eines Restaurantbesuches für zwei Personen im Wert von 100 Euro am Sonntag kommt der zweite Gewinner, der sich eine Reservierung im Burwitz (Neuer Markt 16) ergattern konnte: Ronald Zeug aus Rostock. Er beantwortete folgende Frage: Was hat Ihnen durch die Schließung der Gastronomie am meisten gefehlt? Dabei haben 47 Personen abgestimmt. Während drei Viertel aller Teilnehmer die Atmosphäre am meisten vermisst haben, fehlte fast jedem Vierten das gute Essen. Die restlichen zwei Prozent freuen sich auf den Service.

Auch Denise Ziehm aus Bad Doberan dürfen wir beglückwünschen. Sie hat einen 100-Euro-Gutschein im Steakhouse Leons (Kröpeliner Str. 19) gewonnen. Auch für sie haben wir einen Tisch für zwei Personen um 18 Uhr reserviert. Sie hat bei der Frage, ob Sie jetzt wieder öfter ins Restaurant gehen werden, abgestimmt. Das beantwortete die Mehrheit der 55 Teilnehmer mit mehr als 90 Prozent mit einem klaren Ja.

Wir gratulieren allen Gewinnern und Gewinnerinnen und wünschen einen guten Appetit am Sonntag!

Von OZ