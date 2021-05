Am Pfingstsonntag öffnet die Gastronomie in Rostock endlich wieder. Aber schon jetzt ist vieles ausgebucht. Die OZ verlost für die Hansestadt drei Restaurant-Besuche für jeweils zwei Personen im Wert von 100 Euro. Reserviert sind dafür Tische in der Trotzenburg, dem Burwitz und dem Steakhouse Leons um 18 Uhr.