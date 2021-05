Rostock/Kühlungsborn/Altefähr/Gnoien

Gerd Müller (64) und seine Frau Anne (57) aus Rostock gönnen sich ein Steakmenü vom Lavastein. Rumpsteak für ihn, 300 Gramm sollen es schon sein. Für die Gattin ein Entrecote. Ihr genügen 250 Gramm. Backkartoffeln mit Sour Creme und einen bunten Salat vom Buffet. Dazu ein schönes Bierchen und für sie einen Chardonnay. Pfingstsonntag im Rostocker Stadthafen! Müller sagt: „Wir haben sofort reserviert, als wir gehört haben, dass die Restaurants öffnen dürfen.“ Länger hätte das Paar auch nicht warten dürfen. Innerhalb weniger Stunden war das „Rosmarin’o“ im Rostocker Stadthafen für Pfingsten ausgebucht. 40 Plätze hat Inhaber Stefano Pirini (46) im Innenraum zur Verfügung. Wegen der Coronaregeln. Sonst hätte er 110 Plätze besetzen können.

Das Restaurant Rosmarin’o in Rostock war sofort ausgebucht. Kellner Richard Fabbri (27) zeigt das prallvolle Buchungsbuch. Quelle: Frank Söllner

Das Paar aus Rostock genießt den Pfingstsonntag mal ohne Kinder. „Wir wollten es uns mal alleine so richtig gut gehen lassen nach sieben Monaten ganz ohne Ausgehen.“ Für Pfingstmontag haben sie einen Tisch für die ganze Familie bestellt. In Warnemünde am Alten Strom.

Es gibt Steaks, Burger, Pommer und Eis

Am Nachbartisch im Stadthafen sitzt eine Großfamilie mit Kindern. Ein Haushalt. Alles erlaubt. Es gibt Steaks, Burger, Pommes, zum Dessert ein Eis für die Kinder. Es wird gequatscht und gelacht. Nach dem Pfingstessen wollen alle noch durch den Stadthafen schlendern. Dafür müssen sie aber erstmal die nächste Husche abwarten. Immer wieder regnet’s.

Stefano Pirini (46) betreibt das Rosmarin’o im Rostocker Stadthafen seit zehn Jahren. Quelle: Frank Söllner

Auch für den Rostocker Gastronomen schade. Denn die Außenterrasse hätte er gut besetzen können. Die Pergola über den Tischen sei eher Sonnenschutz, sagt er. Vier junge Frauen und ein Pärchen haben sich unerschrocken an den Tischen im Freien platziert. Pirini sagt: „Sonntag und Pfingstmontag geht gut. Auch für nächstes Wochenende werden wir gut gebucht sein. Aber in der Woche ist das für uns ein Minusgeschäft.“ Ihm fehlt das Business-Essen. „Die Geschäftsleute, die zu dritt oder in Gruppen kommen, fehlen.“ Im Restaurant wird gescherzt und gelacht. Die Stimmung ist gelöst. „Ja, die Leute freuen sich, dass sie mal wieder essen gehen können. Wir freuen uns auch.“

Am 9. April hätte das Rosmarin’o zehnjähriges Bestehen gefeiert. Das mussten die Mitarbeiter im Stillen tun. Jetzt soll alles nachgeholt werden. Stefano Pirini lacht: „Ein Stammkunde hat gerad zu mir gesagt, wenn der Lockdown noch einen Monat länger gedauert hätte, hätte ich nicht mehr in meine Weste gepasst. Stimmt leider. Ein paar Kilo habe ich zugelegt. Aber die kommen jetzt wieder runter.“

Der Hoteldirektor im Neptun Warnemünde, Guido Zöllick, ist Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga) und fordert einheitliche Regelungen. Quelle: Frank Söllner

Guido Zöllick, Hoteldirektor im Neptun Warnemünde und Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), freut sich über die Wiedereröffnung in der Gastronomie in MV: „Ich freue mich für jeden Kollegen und alle Gäste. Als Verband hätten wir uns aber bundeseinheitliche Regelungen gewünscht. Das geht schon ziemlich durcheinander in Deutschland.“ Und das verunsichere die Gäste und belaste die Branche. Auch für Mitarbeiter seien die vergangenen sieben Monate eine psychische Belastung gewesen. Jetzt brauche es Klarheit und Verlässlichkeit.

Der Inhaber der Nudeloper in Gnoien und Dehoga-Präsident MV, Lars Schwarz, bewirtet Pfingstmontag die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Quelle: Dehoga

Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in MV und Betreiber der Nudeloper in Gnoien, hat Pfingstsonntag ab 17 Uhr geöffnet. Der Gastronom hat neben seinem Restaurant ein Testzentrum eingerichtet, das einen Ansturm erlebt hat. Die Testpflicht sei schon eine Hürde. Mittags hatte Schwarz für Pfingstsonntag nur eine Reservierung, so dass es sich nicht lohnte. Er sagt: „Das Abendgeschäft nehmen wir gern mit. Wir freuen uns natürlich für uns und alle Kollegen, dass es wieder losgeht. Es ist aber immer noch Coronaumfeld. Das ist nicht so wie sonst Pfingsten, nicht das touristische Leben, so wie wir es kennen. Wir sehen zwar Kennzeichen von außerhalb und auch Motorradgruppen, aber das touristische Geschehen haben wir erst in ein paar Wochen wieder.

Mittagessen und Wahlkampfbilder

Am Pfingsmontag kriegt er hohen Besuch. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich in der Nudeloper angesagt zum Mittagessen mit Knipsen und Quatschen. Lauter fröhliche und glückliche Gesichter zur Gastro-Wiedereröffnung. das gibt bestimmt total tolle Wahlkampffotos.

Strandhaus-Chef Michael Mackels (l.), Service-Leiterin Susanne Drecoll und Koch Tim Seidewitz sind in ihrem Restaurant in Altefähr auf Rügen über Pfingsten komplett ausgebucht. Quelle: Christian Roedel

Michael Mackels betreibt mit seiner Frau Franziska das Restaurant Strandhaus in Altefähr mit Blick auf die Skyline des Stralsunder Hafens mit Ozeaneum und Gorch Fock. Pfingstsonntag hat er um zwölf geöffnet. Die Gäste rennen ihm die Bude ein. Er sagt: „Es läuft sehr, sehr gut. Wir freuen uns alle, dass wir wieder loslegen können. Die Gäste sind sehr angenehm. Und es ist einfach schön, dass es ein Stück weit Normalität gibt. Durch die Karte wird alles sehr gut angenommen.“

„Die Menschen sind einfach glücklich!“

Peter Weide, Inhaber des Restaurants Vielmeer im Yachthafen von Kühlungsborn ist total glücklich, wieder in lachende Gesichter zu blicken. Spargel und alle Fischgerichte seien der Renner. Er sagt: „Die Menschen belohnen sich für die lange Zeit, in der sie auf alles verzichten mussten, und gönnen sich mal so richtig was.“ Die Außenterrasse sei gut besucht und auch im Innenbereich würden jede Menge Gäste nach Abstands- und Hygieneregeln sitzen.

Für den Besuch im Restaurant benötigen Gäste einen Negativtest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Ausgenommen sind Vollständig Geimpfte und Genesene. Peter Weide sagt: „Die Menschen sind total glücklich, dass es wieder losgeht. Es ist jetzt auch nicht so, dass die uns die Bude einrennen. Wir sind ja gesegnet mit Terrassenplätzen und die Menschen sitzen in den Strandkörben und essen.“ Im Innenbereich hat das Vielmeer wegen der Coronaregeln die Hälfte die Platzkapazität.

Von Michael Meyer