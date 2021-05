Restaurants in Rostock öffnen wieder Wir haben lange genug gewartet

Rostock

Vorfreude bei Gastronomen in Rostock: Pfingstsonntag sollen die Restaurants und Cafés wieder öffnen dürfen – im Außen- und Innenbereich. „Wir können es kaum erwarten, wir warten ja schon so lange“, sagt Kurt Weber vom Fischrestaurant „Hummerkorb“ in Warnemünde. „Natürlich werden wir Sonntag sofort öffnen.“

Dafür laufen im Restaurant gerade die letzten Vorbereitungen. Hygienekonzepte seien bereits von der Wiedereröffnung nach dem ersten Lockdown fertig – sofern bis Sonntag keine neuen Vorgaben hinzukommen.

Keine Reservierung im Außenbereich

Neu ist in jedem Fall die Test- und Reservierungspflicht. Wer im Innenbereich etwas essen oder trinken möchte, benötigt nach Angaben der Landesregierung einen negativen Corona-Test, der maximal 24 Stunden alt sein darf, zudem muss ein Tisch reserviert werden. „Das wird auch ein gewisser Aufwand, Testergebnisse zu überprüfen“, sagt Weber. Für den Außenbereich nimmt er keine Reservierungen an. „Wenn es dann regnet und keiner draußen sitzen kann, wüssten wir dann nicht, was wir mit den vorbestellten Plätzen machen sollen“, erklärt der Warnemünder.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So sieht es auch in der „Blauen Boje“ in Markgrafenheide aus. Während Spontanentschlossene auf einen Platz auf der Terrasse hoffen können, wird für den Innenbereich eine Reservierung nötig. „Es sind noch Plätze da für Sonntag, man sollte sich aber beeilen“, verrät Marlén Strelow, Marketingchefin vom dazugehörigen Strandresort Markgrafenheide. Anders als in der Landesordnung verlangt, wird auch für den Außenbereich ein negativer Corona-Test verlangt – eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme der Betreiber. „Die Gäste kommen dann durchaus mal rein, weil sie auf die Toilette müssen. Und wenn es anfängt zu regnen, wollen wir dann niemanden nach Hause schicken müssen, weil wir ihn nicht reinlassen dürfen“, sagt Strelow.

Waren werden bestellt

Dörte Langenberg, Küchenchefin vom Restaurant „K25“ in der Warnemünder Mühlenstraße, hofft auf viele Gäste am Sonntag. „Die Menschen wollen Pfingsten raus“, sagt sie. Noch gebe es aber genug Platz, Reservierungen werden entgegengenommen. Seit Montag ist Langenberg wieder in der Küche am Werkeln. „Wir öffnen Sonntag um 10 Uhr, ab 11 Uhr gibt es Essen“, sagt sie. Dafür werde nun die Ware bestellt. „Ich hoffe, die Lieferanten bekommen das so schnell und spontan hin“, sagt sie.

Im Restaurant „Blauer Esel“ in der Rostocker Innenstadt poliert Inhaberin Melanie Germanotta die Weingläser für die Gäste, die ab Sonntag wieder kommen dürfen. Quelle: Ove Arscholl

Die Bestellung von Lebensmitteln gehört gerade zu den größten Herausforderungen der Gastronomen, wie Karl-Matthias Siegert vom „Ratskeller“ in der Innenstadt betont. „Jetzt bestellen alle“, erklärt er. Der Chef rechnet damit, etwa 150 der 300 Plätze besetzen zu können. „Ich denke, bis Donnerstag sind wir ausgebucht – zumindest, was den Brunch angeht“, sagt er. Noch gebe es viele Details zu klären – etwa ob auch Gäste, die zwar draußen Platz nehmen, aber zur Toilette in den Innenbereich wollen, einen Test brauchen. „Für den Brunch draußen werden wir das auch verlangen, da die Gäste da in den Innenbereich kommen.“

Weniger Reservierungen

Melanie Germanotta vom Restaurant „Blauer Esel“ nimmt bereits fleißig Reservierungen für den ersten Tag an. „Für die erste Woche werden wir aber erst einmal weniger annehmen, damit sich alles einspielt“, sagt sie. Um Abstandsregeln einhalten zu können, werden ohnehin nicht alle der 100 Plätze vergeben werden können. „Wir rechnen mit 30 weniger.“ Derzeit fehle es noch an konkreten Angaben der Regierung. „Aber wir sind bereit. Uns war klar, dass die Regierung ihr ,Go’ sehr kurzfristig geben wird.“

Zu viele Regelungen

Das „Vapiano“ am Neuen Markt freut sich auch auf den Neustart – wird aber über die Feiertage zunächst bei den Abläufen der vergangenen Monate bleiben und den Lieferservice anbieten. „Es sind sehr viele Themen und Regeln, die es zu beachten gibt und da wollten wir uns etwas absichern“, erklärt Chef Benny Müller. Auch sei zunächst nicht klar, ob auch Selbsttests akzeptiert werden und ob es über die Feiertage Testmöglichkeiten gibt. Am Dienstag soll das „Vapiano“ dann aber wieder öffnen. „Wir freuen uns sehr. Es ist sehr schön, endlich wieder mit den Gästen und den Kollegen zu tun zu haben.“

Öffnungen am Sonntag (Auszug) Innenstadt: Blauer Esel: Eselföterstraße 26, Tel: 0381/2526996 Ratskeller: Neuer Markt 1, Tel: 0381/5108460 L’Osteria: Steinstraße 9, Tel: 0381/37549844 Borwin: Am Strande 2a, Tel: 0381/4907525 Peter Pane: Kröpeliner Str. 25, Tel: 0381 25246606 Warnemünde/Markgrafenheide: Blaue Boje: Budentannenweg 10, Markgrafenheide, Tel: 0381 77891501 Hummerkorb: Am Bahnhof 1C, Warnemünde, Tel: 0381/37557766 K25: Mühlenstraße 25, Warnemünde, Tel: 0381/5193468 Bei der Auflistung handelt es sich um einen kleinen Auszug. Gastronomen, die ebenfalls auf ihre Wiedereröffnung hinweisen wollen, melden sich bitte unter rostock@ostsee-zeitung.de

Die Landesregierung will in ihrer Kabinettssitzung am Dienstag die in der Vorwoche im MV-Gipfel vereinbarten Corona-Lockerungen in die Landesverordnung aufnehmen und weitere Details klären.

Von Katharina Ahlers