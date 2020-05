Restaurants in Warnemünde: Nicht alle öffnen am Samstag wieder

Rostock-Warnemünde

Wer am Sonnabend nach der langen Corona-Zwangspause endlich mal wieder ins Restaurant gehen will, sollte sich vorher informieren: Nicht alle Gaststätten im Ostseebad öffnen wieder. Viele sind auf Touristen angewiesen, die aber noch nicht da sind. Für manche Gastwirte kam die Freigabe einfach zu plötzlich, etwa für Roman Hoppe vom „Zwanzig12“.

Wieder andere haben sich sofort an die Vorbereitungen gemacht, um rechtzeitig zum Sonnabend alle Corona-Vorgaben zu erfüllen, wie Jörg Wiedemann, Geschäftsführer der „Seekiste zur Krim“ und des „Hr. Ober“.

Kleiner Lichtblick

Wiedemann freut sich auf den Neustart – trotz der strengen Auflagen: „Jeder kleine Lichtblick ist besser, als noch länger im Dunkeln zu stehen.“ Zwar kann er wegen der Schutzmaßnahmen nur etwa die Hälfte der Plätze in beiden Restaurants nutzen.

Die Gäste können sich aber auf fast alle freuen, was sie gewohnt sind. „Wir werden 80 Prozent von dem, was früher auf unserer Karte steht, anbieten“, verspricht Wiedemann. Die Preise sollen im Vergleich zur Zeit vor Corona nicht stiegen. „Das sind wir unseren Gästen schuldig.“ Auf der Tageskarte werden passend zur Saison vor allem Spargelgerichte stehen.

Viele Tagestouristen erwartet

Wiedemann geht davon aus, dass es zum Eröffnungswochenende voll wird. „Die Gäste werden kommen. Wir erwarten viele Tagestouristen und zudem ist am Sonntag Muttertag.“ Danach könnte es allerdings schwierig werden, fürchtet der Gastronom. „Von Montag bis Freitag wird es erstmal wieder sehr ruhig werden.“

Über die Corona-Pause hat Wiedemann es gerade so geschafft. „Wir konnten durch Kurzarbeit alle Mitarbeiter halten. Und die staatlichen Soforthilfen sowie die Kreditregelungen haben auch sehr geholfen, ohne die hätten wir keine Chance gehabt.“ Dennoch: „Spätestens Mitte Mai wäre das Ende der Fahnenstange erreicht gewesen.“

Sonnabend war nicht zu schaffen

Zu den Restaurants, die am Sonnabend noch nicht wieder öffnen, zählen die beiden Standorte des „Zwanzig12“ am Strom und in der Rostocker Innenstadt. In Warnemünde soll es am 14. Mai losgehen. „Am Sonnabend wäre es nicht zu schaffen gewesen, das kam jetzt doch sehr schnell“, sagt Geschäftsführer Roman Hoppe. In der Innenstadt öffnet das Lokal sogar erst am 21. Mai. „Wir hatten Bauarbeiten, die eigentlich erst im Herbst geplant waren, in die Corona-Pause vorverlegt. Die sind noch nicht abgeschlossen.“

So hat Hoppe noch Zeit, einige offene Fragen zu klären: „Es dürfen ja bis zu sechs Personen an einem Tisch sitzen. Wie lässt sich das mit der Abstandsregelung vereinbaren?“ Auch wie genau er den Gastraum sichern soll, weiß Hoppe noch nicht. „Eventuell muss ich Plexiglasscheiben aufstellen, aber die sind zur Zeit kaum zu bekommen.“

Etwas teurer

Sicher ist schon, dass das Angebot im „Zwanzig12“ wegen Corona nicht eingeschränkt werden soll. Die Preise seien allerdings ein wenig gestiegen, aber das habe nichts mit der Pandemie zu tun, betont Hoppe. „Wir mussten die Preise wegen gestiegener Kosten und Einkaufspreise anpassen.“

Das „Zwanzig12“ hatte wegen Corona komplett geschlossen, ein Lieferservice oder Außer-Haus-Verkauf wurde nicht angeboten. Dennoch kam auch Hoppe einigermaßen durch die Krise: „Wir haben die Ausgaben soweit es ging runtergefahren und finanzielle Verpflichtungen gestundet. Aber eben nur gestundet – bezahlen müssen wir das natürlich trotzdem noch.“ Aber auch Hoppe ist optimistisch: „Sobald die Touristen wieder ins Land kommen, wird es auch bei uns wieder aufwärts gehen.“

Von Axel Büssem