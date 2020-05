Restaurants öffnen wieder: Wie Rostocks Künstler die Kneipen voll machen wollen

Stadtmitte

Ab Sonnabend kehrt das Leben wieder ein Stück weit mehr nach Rostock zurück: Nach den Händlern dürfen nun auch die Restaurants in der Hansestadt – unter Auflagen – wieder öffnen. Nur eine „Branche“ ist immer noch zum Abwarten verdammt: die Künstler. Genau das will die Linke nun ändern: Die größte Fraktion in der Bürgerschaft will Musiker, Schauspieler und Kleinkünstler auf Stadtkosten engagieren – und damit auch den Gastronomen nach wochenlangem Stillstand etwas Gutes tun.

„Die Künstler sollen auf den Plätzen Rostocks auftreten, vor den Restaurants. Sie sollen wieder Leben in die Stadt und auch in unsere Gastronomie bringen“, sagt Linken-Chefin Eva-Maria Kröger.

Konzerte vor den Restaurant-Terrassen

Den Menschen Kultur und Freude schenken, den Künstler wieder eine Bühne und vor allem ein Einkommen bieten: Kröger will das alles vereinen. „Wir haben uns in den vergangenen Wochen die Frage gestellt, wie wir der Kulturszene helfen können, solange Theater, Bühnen, Clubs und Konzerthallen geschlossen sind“, sagt Kröger. „Wie kriegen wir Publikum und Künstler zusammen?“ In Corona-Zeiten sei die Beste und sicherste Lösung: „Unter freiem Himmel! Mit Abstand.“

Die Idee: Die Stadt zahlt Künstlern eine Gage, damit sie auf den Plätzen der Stadt auftreten – und im Idealfall von Restaurants zu Restaurant ziehen. „Das wäre gut für die Gastronomen – weil mit der Kunst auch die Gäste locken. Die Künstler hätten wieder ein kleines Einkommen und auch die Stadt wäre wieder spür- und hörbar belebt“, sagt Kröger.

„Künstler brauchen ihr Publikum“

Einer, der sich mit spontaner Kultur im öffentlichen Raum bestens auskennt, ist Wolfgang Schmiedt. Der Rostocker Musiker zählt zu den Initatoren des „Montagsbalkons“ in der KTV. Dort locken kleine Konzerte auf den Balkon schon seit Jahren regelmäßig Hunderte Zuschauer auf die Straße und in die benachbarten Restaurants.

Er hat eine ganz ähnliche Idee wie die Linken: „Trotz der Hilfsschirme des Staates stehen viele Künstler aktuell ohne alles dar – vor allem die freischaffende Szene.“ Jede Einnahme sei willkommen – aber auch jeder Auftritt: „Künstler wollen ja gehört und gesehen werden. Sie haben ja ein gewisses Sendungsbewusstsein“, sagt er. Unter dem Titel „Aktion Aufatmen“ plant auch er eines neues Kulturformat in der Krise: „Wir haben die Idee, die Künstler auf das Wasser zu holen“, sagt Schmiedt.

Die „ Santa Barbara “ als schwimmende Bühne?

An Bord des Rostocker Traditionsseglers „ Santa Barbara Anna“ sollen die Musiker und Schauspieler durch den Stadthafen fahren, an verschiedenen Station festmachen und dort für Publikum an Land kurze Kostproben ihres Wirkens geben. „Solche Kurzformate kommen beim Publikum immer sehr gut an“, so Schmiedt. Und sollte es vom Schiff aus nicht möglich sein, dann könne auch ein Bus als rollende Bühne dienen.

Olaf Kalweit, Chef des gemeinnützigen Betreibervereins der „ Santa Barbara Anna“, findet die Idee super: „Jede Fahrt, jede kleine Einnahme ist bei uns willkommen. Wir wären sofort dabei. Gebt uns nur ein paar Tage Vorlauf“, sagt er. Der Verein ist ebenfalls in der Krise, jeder Monat ohne Ausfahrten kostet Geld. „Und so viel haben wir davon nicht“, sagt Kalweit.

Stadt soll schnell handeln

Geht es nach Linken-Chefin Kröger, dann berät der Kulturausschuss so schnell es geht, über die Freiluft-Kunst in der Hansestadt – und gibt Mittel für die Gagen frei. „Wichtig ist uns: Wir müssen Kultur und Soziales verbinden! Es geht nicht nur um die Innenstadt oder die KTV. In allen Stadtteilen sollen Möglichkeiten gesucht werden, Publikum und Künstler zusammen zu bringen“, sagt Kröger.

Auch die CDU will der Gastronomie helfen: Parteichef Daniel Peters hat beantragt, den Restaurants größere Außenflächen zu genehmigen – kostenfrei. „So könnten auch wir den Betroffenen der Krise helfen.“

Gastronomen bereiten sich auf Gäste vor

Bei Rostocks Gastronomen wächst indes die Vorfreude auf Sonnabend – darauf, wieder Gäste in den Lokalen begrüßen zu dürfen: „Das wurde auch Zeit“, sagt Kai Prestin, Chef der „Altstädter Stuben“ in der Innenstadt. Wenn die Stadt nun auch Künstler engagiere, um die ganze Stadt attraktiver zu machen, sei das gut: „Ich glaube, viele Gäste würden sich darüber freuen.“ Und das helfe auch den Restaurants.

Ach Carsten Loll, Chef des Carlo 615 am Stadthafen, freut sich: „Wir legen langsam los. Und das ist genau richtig so.“ Wenn nun die Stadt auch noch ein Kulturprogramm organisiert – „wäre ich sofort dabei. Ich würde mich auch beteiligen.“

Bei den kleineren Restaurants hingegen ist die Freude gedämpft – etwas bei Stephanie Maass vom „Stadtkind“ in der KTV. „Die ganzen Vorgaben sind für uns so kurzfristig kaum umsetzbar!“, sagt sie. Geholfen sie ihr jedenfalls nicht. „Selbst wenn ich 60 Prozent Auslastung irgendwie hinkriege: Ich habe trotzdem 100 Prozent der Kosten.“

Von Andreas Meyer