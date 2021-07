Rethwisch

„Na, weiß dein Pfleger, dass du hier bist?“ Frankie (55) wird begrüßt, als er in Rethwisch den gepflegten Kunstrasenplatz betritt. „Ey, Puma ist viel älter als ich!“ Na ja, ein gutes Jahr. Danny (33) ist gerad’ Vater einer Tochter geworden, schleppt ’ne Kiste Bier ins Vereinsheim. Ab in die Kühlung!

Tradition in der Truppe: Geburtstage, Hochzeiten, neues Auto, neuer Job, Geburten – Kiste fällig! Gastronom Nickel (43) bringt die zweite mit. „Ist noch aus dem Lockdown. Wir sind mit 96 Kisten im Soll. Vielleicht sollten wir uns ’nen Bierlaster liefern lassen“, lacht er.

Ü35-Team in Rethwisch mit drei Ex-Profis

Stippvisite bei der Ü 35 des SV Rethwisch 76 im Landkreis Rostock einen Tag nachdem sich Deutschland aus der EM verabschiedet hat. Alte Herren auf Großfeld. Endlich wieder kicken! Endlich wieder Freizeitfußball! Mittwoch 19 bis 20.30 Uhr. Training? Na ja, aufwärmen, Ball in die Mitte, Leibchen verteilen, los geht’s – Bunt gegen Gelb. Tesse (41) nimmt zum Warm-up noch zwei Züge von der Fluppe. Die anderen laufen rum, stretchen, ballern aufs Tor. Trainer Tilo Jenss (45) verteilt Leibchen. Neili (44) mault: „Muss ich wieder mit Opa ins Team?“

Ex-Hansa-Profi zwischen Freizeitkickern: Enrico Neitzel (3.v.l.) mit seinen Mitspielern Matze, Nickel und Danny (v.l.) nach dem Trainingsspielchen der Ü 35 des SV Rethwisch 76 vor dem Vereinsheim beim Bier. Quelle: Martin Börner

Freizeitfußball – so sagt das Sprichwort – ist, wenn der bierbäuchige Libero den Ball volley ins Nachbardorf kantet und die zehn Zuschauer am Spielfeldrand anerkennend nicken: „Endlich mal ’ne klare Aktion!“ In Rethwisch eher nicht so. Libero Maik, kann Vierer- oder Dreierkette und letzter Mann, ist eher so für den feinen Fuß bekannt.

Video: Zu Besuch bei der Ü 35 des SV Rethwisch 76

Hier trifft Kreisliga auf Ex-Profis. Bierbauch auf Waschbrett. Bei den Alten Herren in Rethwisch kicken Ex-Hansa-Profi Enrico „Neili“ Neitzel, der frühere Handball-Profi, Empor-Kapitän und jetzige Sportvorstand André „Helmut“ Wilk (40) und der Ex-Hockeyprofi Dr. Lars Böckmann (40), Biologe an der Uni Rostock, der für Braunschweig in der Bundesliga und für Rom in der Serie A spielte, mit Spielern, die sich seit der F-Jugend in Rethwisch kennen.

30 Spieler hat der Coach im Team. Der jüngste 33, der älteste 57. Auch wenn einige nur Freizeitkicker sind, kommen zum Training stets um die 20 – selbst im Winter. Und hin und wieder kommen ein paar Jungspunde der Ersten dazu sowie heute fünf Spieler, die am Dienstag wegen des EM-Spiels das Training verpasst hatten. Nachsitzen bei den Alten Säcken, heißt das. Einige noch mit Brummschädel. Heute wird neun gegen neun gespielt.

Puma (im Schalke-Trikot) passt, Coach Tilo (l.) läuft ins Leere. Quelle: Martin Börner

„Hier ist es egal, wer du bist. Hauptsache kein Arschloch“

Hier treffen Trikots von Bayern, dem HSV, Werder, S04, Barca, Manu, Lazio auf den SV Bad Doberan, SV Rethwisch oder weiß mit Adler auf der Brust (Ausgabe ’74). Hier geht Rocky steil, spielt Messi mit Neili Doppelpass, grätscht der Lange, haut Tesse übers Tor, lässt der Puma mal wieder einen liegen oder sprintet Massel allen davon. Hier spielen Anwälte, Soldaten, Polizisten, Installateure, Biologen, Edeka-Fahrer, Kfz-Mechatroniker, Maurer, Rettungssanitäter, Journalisten zusammen.

„Hier“, sagt Alex (40) aus Nienhagen, „ist es egal, was du für ein Auto fährst, wie viel du verdienst und wer du bist – Hauptsache kein Arschloch.“ Die Wahrheit liegt noch auf dem Platz! Und die dritte Halbzeit ist entscheidend. Das Bierchen danach.

Logistikstudent Danny (33) schmeißt zur Geburt seiner Tochter eine Kiste Bier, DRK-Mitarbeiter George (37) läuft auf den Kunstrasenplatz. Quelle: Martin Börner

Doch erst mal Ball laufen lassen. „Einfache Aktionen“, ruft Tilo. Grundordnung halten, kurze Pässe, den langen Hafer erläuft sowieso nur Massel, Angebote an ballführende Spieler – das sind seine Regeln. Ach so, und niemals dribbeln gegen den Langen oder Mirko – dann ist der Ball weg. Und meckern darf nur Linksverteidiger Mario, alte Tradition.

„Du läufst wie Mbappé und kickst wie Werner!“

Der Lange geht steil, nimmt den Ball aus der Luft und haut ihn in den Winkel. Das alles mit dem Adler auf der Brust. „Ey, den kannst in dem Trikot so nicht bringen“, ruft Edeka-Fahrer Mirko. Gelächter. Die Niederlage von Jogis Jungs tags zuvor gegen England ist der Running Gag auf dem Platz. „Du läufst wie Mbappé und kickst wie Werner“, ruft Mitja, als George (37) frei vor dem Tor verballert.

Steffen (40/l.), „der Lange“, ist Installateur und beim SV Rethwisch in der Ü 35 die Abwehrkante, Frankie (55) ist Ingenieur bei Nordex und im Team der Mittelfeldmotor. Quelle: Martin Börner

Das erste Tor am Mittwoch gehört, wie so oft, Neili. Irgendwann steht’s gefühlt 22:3. Tilo ruft: „Nix, ihr seid einen vor!“ Ist aber auch egal, denn am Ende entscheidet immer das letzte Tor. Auch so ’ne Tradition in Rethwisch. Und das gehört an diesem Tag dem Coach. Man of the Match! Drei Buden, zwei Assists, nur in der Kiste war Tilo ’ne Lusche. Kaum ist mal die Presse da, dreht der auf.

Kurzes Auslaufen, etwas längeres Austrinken

Und dann – dritte Halbzeit. Kurzes Auslaufen, etwas längeres Austrinken. Die beiden Kisten Bier werden vors Vereinsheim gestellt, es wird gequatscht, gelacht, gelästert. Die Peinlich-Schlappe bei der EM, wann geht der Spielbetrieb wieder los, warum meldet der Verein nicht doch noch eine Ü 40 auf Kleinfeld. Oder: „Chrischie, sach mal: Wie lange geht die Vollsperrung in Doberan noch?“ Bauingenieur Christian (44) aus Reddelich, dienstältestes Vereinsmitglied der Ü 35, ist Leiter der Straßenmeisterei in Kröpelin: „Ist zwar nicht unser Beritt. Aber wenn die da keine Silbermünzen finden, wohl bis Dezember.“

André Wilk war Kapitän des Handball-Zweitligisten Empor Rostock und ist nun Sportvorstand bei Empor. Nebenbei kickt der 40-jährige Rechtsanwalt beim SV Rethwisch 76 in der Ü 35. Quelle: Privat

Ex-Handball-Profi André Wilk ist seit einigen Jahren dabei. Hat ein bisschen gedauert, bis die Kicker ihm abgewöhnt hatten, die Gegner bis auf die Tartanbahn zu schubsen. Handballer halt. „Ich wollte nach meiner aktiven Karriere noch mal Fußball ausprobieren und kannte Robert, Frankie und den Langen aus der Schulzeit. Das ist halt ’ne geile Truppe, bei der man sich auf jeden verlassen und locker ein Bierchen trinken oder grillen kann.“ Auch Neitzel meint: „Super Truppe. Macht riesig Spaß. Nur kicken kann hier keiner.“ Gelächter. Letzte Saison war ja auch zum Vergessen.

Der Spaß, die Neckerei, die doofen, nicht immer politisch ganz korrekten Sprüche gehören dazu. Das ist Fußball. Für den Präsidenten des Landessportbundes, Joachim Masuch (71) aus Lichtenhagen, ein ganz wichtiger Aspekt, wo es über den reinen Sport hinausgeht: „Mir hat das so gefehlt, Leute auf und neben dem Platz zu treffen, ’ne Bratwurst und Bierchen in der Hand über Gott und die Welt quatschen. Jetzt geht das wieder los!“

Fußball in MV In Mecklenburg-Vorpommern sind laut Landessportbund aktuell 470 Fußballvereine von der Kreisklasse bis zum Zweitligisten Hansa Rostock gemeldet. Insgesamt sind 60 596 Mitglieder in den Vereinen registriert, von denen 25 295 aktive Fußballer auf den Plätzen im Land kicken. Davon 12 507 Kinder und Jugendliche und 729 Mädchen und Frauen. 1637 Teams von den Bambinis bis zu den Senioren, Männermannschaften und Frauenteams gibt es im Land. Der Sprecher des Landesfußballverbandes, Robert French (37), früher Handballer, sagt: „Das Besondere in MV ist, dass wir neben Sachsen der einzige Landesverband innerhalb des DFB sind, der seine Kreisverbände autark agieren lässt.“ In MV gibt es einen gemeldeten Zweitliga-Klub (Hansa Rostock), ein Regionalliga-Team der Damen und sieben Oberligisten.

Amateurfußball, Freizeitkicker. Da, wo das Herz noch am rechten Fleck, der liebe Gott ein guter Mann ist und nicht jeder Spruch so bierernst genommen wird.

Von Michael Meyer